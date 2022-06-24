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Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Ukraynalı gazeteci Roberto Morales, yaptığı açıklamada kurayı değerlendirdi. Morales, konuşmasında Fenerbahçe'yi geçmenin büyük bir başarı olacağını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 16:23
Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Hazırlık maçıyla beraber transferlerle beraber de kadrosunu güçlendirecek.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Bununla beraber Ukrayna basını, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi önemli analizleri okuyucularına aktarıyor.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Bunun son örneği, Ukraynalı yorumcu Roberto Morales'ten geldi.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Morales yaptğı açıklamada, Fenerbahçe'nin oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Bununla beraber, Fenerbahçe'yi elemenin büyük bir başarı olacağı imasında bulundu.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

İşte Roberto Morales'in o sözleri...

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

"Bazıları, Türk futbolunun yükselişte olmadığını, büyük takımların bile düşüşte olduğunu söyleyebilir.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Fenerbahçe, herhangi bir Ukrayna kulübüne göre oldukça güçlü bir takım. Onların durumu, değerlerine göre farklı.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Fenerbahçe, pahalı transferler yapacak ve kadrosunu güçlendirecek.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Jesus, iyi bir teknik direktör. Eskisi gibi, yaşlı futbolcular takımda olmayacak. Özil, takımı bıraktı. Sosa'dan da bahsedebiliriz. Metalist'te oynamıştı. O da Fenerbahçe'den ayrıldı.

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Fenerbahçe önemli takviyeler yapacak. Bu takımı elemek, büyük bir başarı olacak."

Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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