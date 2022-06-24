Ukraynalı gazeteciden Fenerbahçe - Dinamo Kiev yorumu! "Turu geçmek..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu önemli sınava hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde bu önemli sınava hazırlanıyor.
Hazırlık maçıyla beraber transferlerle beraber de kadrosunu güçlendirecek.
Bununla beraber Ukrayna basını, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı öncesi önemli analizleri okuyucularına aktarıyor.
Bunun son örneği, Ukraynalı yorumcu Roberto Morales'ten geldi.
Morales yaptğı açıklamada, Fenerbahçe'nin oldukça güçlü olduğunu ifade etti.
Bununla beraber, Fenerbahçe'yi elemenin büyük bir başarı olacağı imasında bulundu.
İşte Roberto Morales'in o sözleri...
"Bazıları, Türk futbolunun yükselişte olmadığını, büyük takımların bile düşüşte olduğunu söyleyebilir.
Fenerbahçe, herhangi bir Ukrayna kulübüne göre oldukça güçlü bir takım. Onların durumu, değerlerine göre farklı.
Fenerbahçe, pahalı transferler yapacak ve kadrosunu güçlendirecek.
Jesus, iyi bir teknik direktör. Eskisi gibi, yaşlı futbolcular takımda olmayacak. Özil, takımı bıraktı. Sosa'dan da bahsedebiliriz. Metalist'te oynamıştı. O da Fenerbahçe'den ayrıldı.
Fenerbahçe önemli takviyeler yapacak. Bu takımı elemek, büyük bir başarı olacak."
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.