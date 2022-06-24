TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Sergio Oliveira'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Sergio Oliveira'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Portekizli orta sahayla ilk temas kuruldu.
Jorge Jesus'un, bonservisi Porto'da olan 30 yaşındaki oyuncu için sunduğu raporun ardından harekete geçen sarı-lacivertliler, Portekizli'den de olumlu bir geri dönüş aldı.
Sergio Oliveira'nın ilgiden memnun olduğu ifade ediliyor.
Vatandaşı Jorge Jesus'a büyük saygı duyduğunu belirten tecrübeli oyuncu, başarılı teknik adamla çalışmak istediğini ifade etti.
4 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK
Porto'yla masaya oturmaya hazırlanan F.Bahçe'nin sunacağı teklif de netleşti.
Sarı-lacivertlilerin, pazarlık masasına 4 milyon euro'yla oturması bekleniyor.
Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho çok istese de İtalyan ekibi, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Durumdan mutlu olmayan ve farklı bir maceraya atılmak isteyen tecrübeli oyuncu, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.
2015'te Porto'ya gelen Oliveira, sırasıyla Nantes, Paok ve Roma'ya kiralandı.
Geçen sezon 45 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.
PARASI ZAJC'TAN GELECEK
Miha Zajc'ın menajeri Avrupa kulüpleri ile görüşmeleri sürdürüyor.
Slovenyalı oyuncu için 5 milyon euro civarında teklif geldi.
Satılması durumunda bu para Sergio Oliveira transferine kaynak olacak.
BRANCO'YLA ÇALIŞTI
30 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe Futbol Operasyon Direktörü Mario Branco'yla daha önce çalıştı.
Branco'nun, Paok'ta görev yaptığı dönemde Yunan ekibinde forma giydi. 6 ay kiralık olarak gittiği Paok'ta 15 karşılaşmada 3 gol attı.