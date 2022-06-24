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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de sezon öncesi kamp çalışmalarının yanı sıra gelecek sezon kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı da hızla sürdürülüyor. Orta saha bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda gündemine Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'yı aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Sergio Oliveira'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Portekizli orta sahayla ilk temas kuruldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Jorge Jesus'un, bonservisi Porto'da olan 30 yaşındaki oyuncu için sunduğu raporun ardından harekete geçen sarı-lacivertliler, Portekizli'den de olumlu bir geri dönüş aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Sergio Oliveira'nın ilgiden memnun olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Vatandaşı Jorge Jesus'a büyük saygı duyduğunu belirten tecrübeli oyuncu, başarılı teknik adamla çalışmak istediğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

4 MİLYON EURO TEKLİF EDECEK

Porto'yla masaya oturmaya hazırlanan F.Bahçe'nin sunacağı teklif de netleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Sarı-lacivertlilerin, pazarlık masasına 4 milyon euro'yla oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho çok istese de İtalyan ekibi, 13 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Durumdan mutlu olmayan ve farklı bir maceraya atılmak isteyen tecrübeli oyuncu, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

2015'te Porto'ya gelen Oliveira, sırasıyla Nantes, Paok ve Roma'ya kiralandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Geçen sezon 45 maçta 8 gol ve 2 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

PARASI ZAJC'TAN GELECEK

Miha Zajc'ın menajeri Avrupa kulüpleri ile görüşmeleri sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Slovenyalı oyuncu için 5 milyon euro civarında teklif geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

Satılması durumunda bu para Sergio Oliveira transferine kaynak olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Sergio Oliveira sesleri! Jesus istiyor

BRANCO'YLA ÇALIŞTI

30 yaşındaki oyuncu, F.Bahçe Futbol Operasyon Direktörü Mario Branco'yla daha önce çalıştı.

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