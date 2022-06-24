Haberler Fenerbahçe Konyaspor Abdülkerim Bardakcı açıklaması! "Fenerbahçe ile anlaştık ancak..."

Konyaspor Abdülkerim Bardakcı açıklaması! "Fenerbahçe ile anlaştık ancak..."

Son dakika spor haberi: Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Konyaspor Kulübü yetkilileri, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 12:12
Konyaspor Abdülkerim Bardakcı açıklaması! "Fenerbahçe ile anlaştık ancak..."

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla büyük takımların transfer listesine adını yazdıran Abdülkerim Bardakçı için kulübü Konyaspor, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakçı ile yaptığı görüşmede fiyat konusunda pürüz çıktığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Transferde son durumu merak edilen 27 yaşındaki savunmacı hakkında kulübü Konyaspor'dan açıklama geldi. Yeşil-beyazlılar, Abdülkerim Bardakcı transferi için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve kararı oyuncuya bıraktıklarını duyurdu.

"KARARI ABDÜLKERİM VERECEK"
Konyaspor kulübü yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kulüpler transfer konusunda prensipte anlaşma sağladı. Ancak Abdülkerim ile Fenerbahçe arasında pürüz çıktığını biliyoruz. Kararı Abdülkerim verecek. Oyuncumuz bizimle antrenmana çıkmaya devam ediyor" diye konuştu.

DİĞER
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Demet Özdemir’den beklenen açıklama geldi! Düğün tarihi belli oldu mu? Kız isteme telaşı!
Sinan Akçıl'ın eski sevgili listesine bakın hangi isimler var! Hülya Avşar itirafı olay: "Bunu alt yazı yazalım..."
Melo'dan Galatasaray'da transfer önerisi! "Onu kaçırmayın"
Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jesus Beşiktaş'ın istediği yıldız için devreye girdi!
Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor
GELİNİM MUTFAKTA CANLI - Gelinim Mutfakta Nursel Ergin CANLI YAYIN İZLE
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
SU DİYETİ NASIL YAPILIR? Pınar Deniz'e kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor? Su orucu diyeti 1 haftada kaç kilo verdiriyor? İşte detaylar...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! Milli oyuncu 29 yaşında futbolu bıraktı! 12:19
Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." Resmen duyuruldu! "F.Bahçe ile anlaştık ancak..." 12:12
NBA Draft takasları açıklandı! NBA Draft takasları açıklandı! 10:53
Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... Beşiktaş'a transferde dev rakip! 8 milyon euro... 11:00
Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler Bir bir açıkladı! İşte transfer yapılacak mevkiler 11:00
Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." Okan Buruk'tan Terim sözleri! "Beni aradı ve..." 11:24
Daha Eski
Morita'yla yakın temas Morita'yla yakın temas 06:28
Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı Yolcular belli oldu! İşte F.Bahçe'nin planı 08:44
Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası Bir imza daha! İşte F.Bahçe'nin yeni 6 numarası 09:17
Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! Galatasaraylı Batuhan Şen Bodrumspor'a transfer oluyor! 09:54
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! G.Saray devrede 09:59
Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor 10:20