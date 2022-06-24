Fenerbahçe'den 2 hazırlık maçı daha! Tarihleri açıklandı

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe, ikinci etap çalışmaları için 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.



Sarı-lacivertliler kamp sürecinde iki hazırlık maçı yapacak. Kanarya, 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30'da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30'da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek.



İki karşılaşma da Graz kentindeki Merkür Arena'da oynanacak.