Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, performansından memnun kalmayan yıldız ismin biletini kesti.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, performansından memnun kalmayan yıldız ismin biletini kesti.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açtı.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçına Kuzey Makedonya ekibi Shkupi karşısında çıktı.
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yeni transferler Bruma ve Lincoln mücadelede forma giydi.
Kanarya'nın golleri Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.
Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maçı dikkatle takip eden Jorge Jesus, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.
Hazırlık maçı olmasına rağmen saha kenarında yerinde duramayan deneyimli teknik adam, oyuncularının performansını yakından takip etti.
LUIZ GUSTAVO JESUS'U KIZDIRDI!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Shkupi maçında sergilediği futbolla Jorge Jesus'u tatmin etmedi.
Türkiye'nin haberine göre; Müsabakaya ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı.
Luiz Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam raporuna bu düşüncesini yansıttı.
'TAKIMI YAVAŞLATIYOR'
Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncu için yöneticilere "Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek.
Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var" dedi.
Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ön liberoya transfer istiyor.
Luiz Gustavo ile yolları ayırmanın yollarını deneyen sarı-lacivertlilerde Willian Arao ismi ön planda.
Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyeti ibreyi Arao'ya çevirdi.
Jorge Jesus ile Flamengo'da birlikte çalışan Arao'nun da sarı-lacivertlilere sıcak baktığı öğrenildi.