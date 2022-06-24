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Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Son dakika spor haberi: Yeni sezonda hedeflerinden uzak kalmak istemeyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması büyük bir titizlikle inşa ediliyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde gidecek ve kalacak isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, tüm hamlelerini bu doğrultuda gerçekleştiriyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarına büyük önem veren deneyimli hoca, performansıyla sınıfta kalan yıldız ismin biletini kesti. Jorge Jesus yönetime sunduğu raporda yetersiz kaldığını düşündüğü futbolcunun yerine takviye istedi. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve Jorge Jesus'un yönetime sunduğu rapor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 10:20
Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, performansından memnun kalmayan yıldız ismin biletini kesti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, sezonu erken açtı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçına Kuzey Makedonya ekibi Shkupi karşısında çıktı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde ilk maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Yeni transferler Bruma ve Lincoln mücadelede forma giydi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Kanarya'nın golleri Lincoln Henrique ve Muhammed Gümüşkaya'dan geldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maçı dikkatle takip eden Jorge Jesus, sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Hazırlık maçı olmasına rağmen saha kenarında yerinde duramayan deneyimli teknik adam, oyuncularının performansını yakından takip etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

LUIZ GUSTAVO JESUS'U KIZDIRDI!
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Shkupi maçında sergilediği futbolla Jorge Jesus'u tatmin etmedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Türkiye'nin haberine göre; Müsabakaya ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Luiz Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam raporuna bu düşüncesini yansıttı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

'TAKIMI YAVAŞLATIYOR'
Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncu için yöneticilere "Pas tercihleri sıkıntılı, pas verme hızı yavaş, topla oynama süresi yüksek.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Bu da rakibin daha çabuk yerleşmesine ya da alan kapatmasına sebep oluyor. Takımı hızlı oynatacak bir isme ihtiyacım var" dedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ön liberoya transfer istiyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Luiz Gustavo ile yolları ayırmanın yollarını deneyen sarı-lacivertlilerde Willian Arao ismi ön planda.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus çılgına döndü! Yıldız isme şok rapor

Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyeti ibreyi Arao'ya çevirdi.

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