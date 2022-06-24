FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde, Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezon adına kadro yapılanması sürdürülüyor.
Sezon öncesi hazırlık kampına devam eden Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecekler de netlik kazanıyor.
Son olarak geride bıraktığımız sezonda başarılı bir grafik yakalayan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi.
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu'nu yeniden gündemine aldı.
Bu sezon A Milli Takım'a kadar yükselen yıldız futbolcu, İngiliz devinin listesinde tepelerde yer alıyor.
NOTTINGHAM FOREST ISRARCI
Geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı.
Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü.
"F.BAHÇE'NİN PARAYA İHTİYACI VAR"
İngiliz basınından aktarılan haberde; "Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.
NOTTINGHAM GÖZÜNÜ KARARTABİLİR
Nottingham Forest'ın Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabileceği belirtti.
FENERBAHÇE, 17 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon Euro istediği belirtildi.
Bunun yanında, İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.
"MODERN BİR KANAT OYUNCUSU"
Haberde, Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowe'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü, bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu ifade edilirken, Ferdi Kadıoğlu için de "Kadıoğlu, sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor.
Oyunun hücum tarafında dripling ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu." yorumunda bulunuldu.
FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.
22 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğmuştur.
Genç oyuncu kariyerine ESA Rijkerswoerd Altyapısı'nda başlamış ve oradan Nec Nijmegen'e transfer olmuştur.
Türkiye A Milli Takım formasını da giyen futbolcu, Hollanda takımında dikkatleri üzerine çekip Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi olup 10 milyon 500 bin Euro da güncel piyasa değeri bulunmaktadır.