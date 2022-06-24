FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

"F.BAHÇE'NİN PARAYA İHTİYACI VAR"

İngiliz basınından aktarılan haberde; "Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.