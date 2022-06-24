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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig'in yeni ekibi Kadıoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 19:14 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 19:30
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Sarı-lacivertlilerde, Jorge Jesus yönetiminde gelecek sezon adına kadro yapılanması sürdürülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Sezon öncesi hazırlık kampına devam eden Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecekler de netlik kazanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

NOTTINGHAM FOREST ISRARCI

Geçtiğimiz ocak ayında, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala Ferdi'ye ön sözleşme imzalatmak isteyen İngiliz kulübü, Fenerbahçe'nin milli futbolcuyla 4 yıllık yeni mukavele yapması üzerine istediğini başaramamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Ancak Nottingham Forest Teknik Direktörü Steve Cooper'ın, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini çok istediği ve bu yaz da 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için çaba sarf edeceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

"F.BAHÇE'NİN PARAYA İHTİYACI VAR"

İngiliz basınından aktarılan haberde; "Her ne kadar Ferdi Kadıoğlu sarı-lacivertlilerin önemli bir parçası olsa da teknik direktör Jorge Jesus'un yeni bir takım oluşturabilmesi için Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı var ve bu durum da Hollanda doğumlu oyuncunun Nottingham'a transferini kolaylaştırabilir." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

NOTTINGHAM GÖZÜNÜ KARARTABİLİR

Nottingham Forest'ın Premier Lig'den gelen 200 milyon sterlinle güçlü bir kadro kurmak istediği ve Ferdi Kadıoğlu için gözünü karartabileceği belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

FENERBAHÇE, 17 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberin devamında, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'nu astronomik bir rakam gelmediği sürece satmayı düşünmediği ve milli futbolcu için 17 milyon Euro istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Bunun yanında, İngiliz kulübünün bu ücreti ödeyebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

"MODERN BİR KANAT OYUNCUSU"

Haberde, Nottingham Forest'ın sol beki Max Lowe'un kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve Sheffield United'a döndüğü, bu nedenle Premier Lig'in yeni temsilcisinin en az bir sol beke ihtiyacı olduğu ifade edilirken, Ferdi Kadıoğlu için de "Kadıoğlu, sahanın her iki tarafında da tehdit oluşturuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Oyunun hücum tarafında dripling ve asist yapmayı seven modern bir kanat oyuncusu." yorumunda bulunuldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

FERDİ KADIOĞLU KİMDİR?

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ekim 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

22 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Arnhem şehrinde doğmuştur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Genç oyuncu kariyerine ESA Rijkerswoerd Altyapısı'nda başlamış ve oradan Nec Nijmegen'e transfer olmuştur.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Türkiye A Milli Takım formasını da giyen futbolcu, Hollanda takımında dikkatleri üzerine çekip Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Ferdi Kadıoğlu'nun peşini bırakmadılar! Premier Lig ekibi...

Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertlilerle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi olup 10 milyon 500 bin Euro da güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

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