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Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, 2. hazırlık maçında Partizan ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında Shkupi ile oynayan Fenerbahçe 2-2 berabere kalmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 15:30
Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda yarışacak. Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Partizan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - PARTIZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Partizan maçı 2 Temmuz Cumartesi günü 19:30'da oynanacak.

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