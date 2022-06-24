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FENERBAHÇE KF TIRANA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - KF Tirana maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 19:54
FENERBAHÇE KF TIRANA MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe - KF Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022/2023 sezonu için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.

İlk hazırlık maçını Shkupi ile oynayan sarı-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE - KF TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile KF Tirana arasında oynanacak hazırlık maçı 25 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - KF TIRANA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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