Fark 1 milyon euro

Jesus'un hedefleri arasında yer alan William Carvalho'yla görüşmeler devam ediyor. Portekizli oyuncu, yıllık 3.5 milyon euro'da ısrar ediyor. Real Betis'le bonservis konusunda problem bulunmazken; Carvalho'yla görüşmeler tıkandı. Maaşın sorun çıkarttığı transferde 30 yaşındaki oyuncu, 2.5 milyon euro civarına inerse anlaşma sağlanabilir. Jesus bu transferin bitirilmesini çok istiyor. Real Betis forması giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon 49 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.