Emre Mor Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe ile Beşiktaş atasındaki Emre Mor yarışında mutlu sona ulaşan taraf Kanarya oluyor. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun menajeriyle de bir araya gelip transferi bitirecek.

Sarı-lacivertli kulübün Emre Mor'la kaç yıllık sözleşme yapacağı ve ne kadar ücret ödeyeceği menajeriyle yapılacak görüşmede kesinleşecek. Kanarya, genç kanat oyuncusuna karşılık Karagümrük'e para + oyuncu verecek.