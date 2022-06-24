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Çizme’den yeni talip

Transferin gözdesi olan Kim Min-Jae'nin talipleri bitmiyor. İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde yer alan Güney Koreli savunmacının son talibi ise Çizme'den İnter oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 06:50
Çizme’den yeni talip
Transferin gözdesi olan Kim Min-Jae'nin talipleri bitmiyor. İspanya'dan Sevilla ve İtalya'dan Napoli'nin listesinde yer alan Güney Koreli savunmacının son talibi ise Çizme'den İnter oldu. Inter, Sloven stoper Milan Skriniar'ın takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki savunmacıyı hedefleri arasına ekledi. Skriniar'ın PSG'ye imza atmasının sonrasında İtalyan devi, resmi girişimlere başlayacak. 18 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu öne sürülen Kim Min-Jae, geçen sezon 3 milyon euro'ya transfer edildi. 39 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı.
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