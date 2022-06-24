Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.
ROTA 6 NUMARA
Tecrübeli çalıştırıcı gelecek sezon hem lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak için yönetime raporunu sundu.
Jorge Jesus'un transfer listesinde Portekiz ve Brezilya'dan oyuncuların olduğu öğrenildi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılan hamlelerle hücum hattı zenginleştirildi.
Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde iki futbolcunun Shkupi maçındaki performansı beğeni kazandı.
Lincoln attığı golle ön plana çıktı. Bruma ise sol kanattaki hareketliliğiyle dikkat çekti.
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, sağ kanadı da Emre Mor ile güçlendirmek istiyor.
Karagümrük'ten transfer görüşmeleri için izin alan yönetim, futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak.
GÖZLER ORTA SAHA MEVKİSİNDE!
Mergim Berisha'nın hazırlık maçında gösterdiği performans nedeniyle golcü transferinde acele etmeyecek olan Kanarya'da gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.
Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, mevcut isimlerin de son durumu merak ediliyor.
SOSA VE GUSTAVO...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planlamasında yer almayan Jose Ernesto Sosa ile yeni sözleşme imzalanmadı.
Arjantinli orta saha sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilere veda etti.
Portekizli teknik adamın Luiz Gustavo konusunda da cazip bir transfer teklifi gelmesi durumunda satılmasına onay verdiği ifade edildi.
Brezilyalı futbolcunun transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor.
YENİ 6 NUMARA BELLİ OLUYOR!
Teknik direktör Jorge Jesus'un sisteminde önemli bir yer tutan 6 numara transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir isme yöneldi.
İBRE WILLIAM ARAO'YA DÖNDÜ!
Milliyet'in haberine göre; Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.
Eski öğrencisi William Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao'ya dönmesini sağladı.
Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da eski öğrencisi.
29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek.
Sambacı ön liberonun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.