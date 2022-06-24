Haberler Fenerbahçe Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Son dakika spor haberi: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de gözler orta saha mevkisine çevrildi. Jose Sosa ile yola devam etmeme kararı alan, Luiz Gustavo'yu da elden çıkarmaya çalışan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un sisteminde önemli bir yer tutan 6 numara takviyesi için kolları sıvadı. Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Kanarya, yeni orta sahasına kavuşuyor. Portekizli çalıştırıcının listesine göre hareket eden ve adayların birer birer elendiği operasyonda tek bir isim üzerinde birleşildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları ve Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 09:17
Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imzası sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

ROTA 6 NUMARA
Tecrübeli çalıştırıcı gelecek sezon hem lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak için yönetime raporunu sundu.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Jorge Jesus'un transfer listesinde Portekiz ve Brezilya'dan oyuncuların olduğu öğrenildi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yapılan hamlelerle hücum hattı zenginleştirildi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde iki futbolcunun Shkupi maçındaki performansı beğeni kazandı.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Lincoln attığı golle ön plana çıktı. Bruma ise sol kanattaki hareketliliğiyle dikkat çekti.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, sağ kanadı da Emre Mor ile güçlendirmek istiyor.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Karagümrük'ten transfer görüşmeleri için izin alan yönetim, futbolcu ve menajeriyle masaya oturacak.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

GÖZLER ORTA SAHA MEVKİSİNDE!
Mergim Berisha'nın hazırlık maçında gösterdiği performans nedeniyle golcü transferinde acele etmeyecek olan Kanarya'da gözler orta saha mevkisine çevrilmiş durumda.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde, mevcut isimlerin de son durumu merak ediliyor.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

SOSA VE GUSTAVO...
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planlamasında yer almayan Jose Ernesto Sosa ile yeni sözleşme imzalanmadı.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Arjantinli orta saha sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilere veda etti.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Portekizli teknik adamın Luiz Gustavo konusunda da cazip bir transfer teklifi gelmesi durumunda satılmasına onay verdiği ifade edildi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Brezilyalı futbolcunun transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia ediliyor.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

YENİ 6 NUMARA BELLİ OLUYOR!
Teknik direktör Jorge Jesus'un sisteminde önemli bir yer tutan 6 numara transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

William Carvalho ve Vinicius Souza'nın yüksek maliyetleri nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir isme yöneldi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

İBRE WILLIAM ARAO'YA DÖNDÜ!
Milliyet'in haberine göre; Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda alınacak isimleri bir an önce bitirmek için yönetim düğmeye basarken, bu bölge için en güçlü adayın Willian Arao olduğu öğrenildi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Eski öğrencisi William Carvalho ve Vinicius Souza listede daha üst sıralarda yer alsa da bu oyuncuların maliyeti sarı-lacivertlilerin Arao'ya dönmesini sağladı.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen yıldız futbolcu, Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un da eski öğrencisi.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

29 yaşındaki Arao'nun kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona erecek.

Bir imza daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası

Sambacı ön liberonun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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