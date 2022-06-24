Beni sahada görün

F.Bahçe'nin yeni transferi Bruma, iddialı açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Ben çok fazla vaatte bulunmayı seven biri değilim. Sahada oynamayı ve oynadığım futboldan keyif almaya çalışan biriyim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok büyük hedefleri var. Ben de bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için buradayım" dedi. Jorge Jesus'a da övgüler yağdıran Bruma, "Dünyaca bilinen çok büyük bir teknik direktör. Onu herkes tanıyor. Çalışmayı çok seven biri. Alıştıktan sonra çok güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.