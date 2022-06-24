Abdülkerim idmanda

F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'la çalışmalarını sürdürüyor. Menajerinin, sarı-lacivertli kulüple son görüşmeleri yaptığı 27 yaşındaki stoper, birkaç gün içinde imzaya gelecek.
F.Bahçe'nin anlaşmaya vardığı Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'la çalışmalarını sürdürüyor. Menajerinin, sarı-lacivertli kulüple son görüşmeleri yaptığı 27 yaşındaki stoper, birkaç gün içinde imzaya gelecek. 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek Abdülkerim, 4 yıllık resmi imza atacak. Başarılı oyuncunun yıllık maaşının ise 750 bin euro olacağı öğrenildi.