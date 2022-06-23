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TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını söyleyen Büyükekşi, "Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var. İlerde önümüze gelirse değerlendiririz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:40
TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Henüz sonuçlanmayan başvuru, TFF Başkanı'nın değişmesiyle yeniden gündeme geldi. Federasyonun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru hakkında konuştu.

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN DAHA ACİL KONULAR VAR"
Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını ifade eden Büyükekşi, "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var. Bu geçmişe dair bir konu, biz geleceğe bakıyoruz. Önümüze gelirse değerlendiririz." dedi.


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