TFF'den Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusuna yanıt!

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Henüz sonuçlanmayan başvuru, TFF Başkanı'nın değişmesiyle yeniden gündeme geldi. Federasyonun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru hakkında konuştu.

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN DAHA ACİL KONULAR VAR"

Konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını ifade eden Büyükekşi, "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var. Bu geçmişe dair bir konu, biz geleceğe bakıyoruz. Önümüze gelirse değerlendiririz." dedi.



