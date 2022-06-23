SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı!

Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda Konyaspor'la anlaşamya varmıştı.
Ancak transferde beklenmedik bir pürüz çıktı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Konyaspor'la el sıkışmasına rağmen Abdülkerim'le maaş konusunda anlaşmaya varamadı.
GALATASARAY DEVREDE
Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi konusunda Konyaspor ile görüşmelere başladı.