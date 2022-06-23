Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı!

SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı!

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'la el sıkışmasına rağmen Abdülkerim'le maaş konusunda anlaşmaya varamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 21:20 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 22:33
SON DAKİKA - Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı transferinde pürüz çıktı!

Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'nın transferi konusunda Konyaspor'la anlaşamya varmıştı.

Ancak transferde beklenmedik bir pürüz çıktı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Konyaspor'la el sıkışmasına rağmen Abdülkerim'le maaş konusunda anlaşmaya varamadı.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı transferi için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcunun transferi konusunda Konyaspor ile görüşmelere başladı.

DİĞER
Sadakatsiz’in Gönül’ü Gözde Seda Altuner yaşıyla herkesi şaşırttı! Duyanlar inanamadı
Şişli’de film gibi olay: Rehin alınan genç kadınını PÖH'ler kurtardı! Taciz iddiası...
G.Saray'a Balde'den kötü haber!
Kartal'a transferde İtalyan rakip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..."
Itoudis'ten transfer açıklaması!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
RESESYON NEDİR? | Resesyon olursa ne olur? Küresel resesyon nasıl olur, ne anlama gelir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." Özil'den flaş paylaşım! "Hazır kalırsanız..." 21:43
Itoudis'ten transfer açıklaması! Itoudis'ten transfer açıklaması! 21:28
Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı 21:25
Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... Transferde beklenmedik gelişme! F.Bahçe ve Abdülkerim... 21:20
Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! Fenerbahçe'ye Nicolas de la Cruz'dan kötü haber! 20:14
Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü Hatayspor'a Beşiktaş'tan genç golcü 20:00
Daha Eski
Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı! 19:57
"Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig" 19:53
Medipol Başakşehir topbaşı yaptı Medipol Başakşehir topbaşı yaptı 19:51
Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri! "Hak ettiği..." Belözoğlu'dan Okan Buruk sözleri! "Hak ettiği..." 19:39
Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız Cengiz'den Milli Takım açıklaması: Umarım B Ligi'ne bir an önce çıkarız 19:12
Beşiktaş Gedson'u 19.03'te açıkladı! Beşiktaş Gedson'u 19.03'te açıkladı! 19:05