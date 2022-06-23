Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdürüyor.
Şimdiye kadar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil ve Larsen'i kadrosuna katan Fırtına transferde yeniden gaza bastı.
Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'da sol kanat transferi için düğmeye basıldı.
Öte yandan takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de yapılan transferler dikkat çekiyor.
Sezonu erken açan Kanarya, yapacağı takviyelerle kadrosunu yeni sezona bir an önce hazırlamayı amaçlıyor.
Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Abdülkerim Bardakcı'yı imza noktasına getirdi.
Hücum hattındaki zenginliği artırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kanat transferi için kollar sıvandı.
Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen bordo-mavililer, transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'de kıyasıya rekabet eden iki takım, transferde de yarış içine girdi.
LAMKEL ZE KAPIŞMASI!
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor ile Fenerbahçe, bonservisi Royal Antwerp'te olan Lamkel Ze'nin peşine düştü.
TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR!
Her iki kulüpten teklifler alan Lamkel Ze'nin, Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezonu Metz'de kiralık olarak geçiren Kamerunlu futbolcu hücumun her yerinde oynayabiliyor.
26 yaşındaki oyuncu 1.92 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
Lamkel Ze'nin Royal Antwerp'teki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3.50 milyon euro olarak gösteriliyor.