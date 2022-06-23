Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Son dakika spor haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor çalışmalarına son sürat devam ediyor. Kanat mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan iki ezeli rakip, aynı isim üzerinde birleşti. Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası girişimlerini hızlandıran bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Jorge Jesus'un listesinde bulunan ismin kararını Trabzonspor'dan yana kullanacağı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:01
Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer, yapacağı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurmanın hesaplarını yapan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdürüyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Şimdiye kadar Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil ve Larsen'i kadrosuna katan Fırtına transferde yeniden gaza bastı.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Nwakaeme ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan Trabzonspor'da sol kanat transferi için düğmeye basıldı.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Öte yandan takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe'de yapılan transferler dikkat çekiyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Sezonu erken açan Kanarya, yapacağı takviyelerle kadrosunu yeni sezona bir an önce hazırlamayı amaçlıyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Abdülkerim Bardakcı'yı imza noktasına getirdi.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Hücum hattındaki zenginliği artırmayı hedefleyen Fenerbahçe'de kanat transferi için kollar sıvandı.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Takıma doğrudan katkı verecek bir ismi renklerine bağlamak isteyen bordo-mavililer, transferde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Süper Lig'de kıyasıya rekabet eden iki takım, transferde de yarış içine girdi.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

LAMKEL ZE KAPIŞMASI!
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor ile Fenerbahçe, bonservisi Royal Antwerp'te olan Lamkel Ze'nin peşine düştü.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR!
Her iki kulüpten teklifler alan Lamkel Ze'nin, Trabzonspor'a sıcak baktığı kaydedildi.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Geçtiğimiz sezonu Metz'de kiralık olarak geçiren Kamerunlu futbolcu hücumun her yerinde oynayabiliyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

26 yaşındaki oyuncu 1.92 boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Jorge Jesus'a transfer şoku! Yıldız isim Trabzonspor'u seçti

Lamkel Ze'nin Royal Antwerp'teki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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