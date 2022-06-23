Fenerbahçe'de 3 isimle yollar ayrıldı!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte büyük ve detaylı bir planlama sürerken 3 isimle ise yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, Fenerbahçe Futbol Akademisi İdari Menajer Kemal Aslan, U12 Takımı Teknik Sorumlusu Zeki Gürbulak ve Futbol Akademi Takımları Kaleci Antrenörü Erdem Bali'ye teşekkür edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol Akademimizde İdari Menajer Kemal Aslan, U12 Takımımızın Teknik Sorumlusu Zeki Gürbulak ve Futbol Akademi Takımları Kaleci Antrenörü Erdem Bali ile yollarımız ayrılmıştır.



Futbol Akademimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Özaktaç ve Futbol Akademi Genel Koordinatörmüz Tahir Karapınar, yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri emeklerden dolayı Kemal Aslan'a, Zeki Gürbulak'a ve Erdem Bali'ye teşekkür plaketi takdim etti.



Futbol Akademimize katkılardan dolayı kendilerine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.