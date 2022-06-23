Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de William Carvalho ısrarı devam ediyor.
Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de William Carvalho ısrarı devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, sisteminde önemli bir yer vermeyi düşündüğü Portekizli yıldızı liste başına aldı.
Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, yıldız oyuncunun kulübü Real Betis ile masaya oturdu.
İspanyol ekibiyle bir süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertli kurmaylar, olumlu mesafe kaydetti.
Taraflar 5 milyon euro civarı bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yakın.
CARVALHO'DA SORUN YILLIK ÜCRET!
Real Betis'i ikna etmeye yaklaşan Fenerbahçe, William Carvalho'yla görüşmeleri sürdürüyor.
Portekizli orta sahayla ilgili sorunun yıllık ücret olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki oyuncu, 3.5 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor.
Pazarlıkları sürdüren sarı- lacivertliler ise 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.
2023'e kadar sözleşmesi bulunan Carvalho, geçen sezon 49 maçta 4 gol ve 5 asistle oynadı.
Real Betis, yıldız oyuncu için 16 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti.
Ön libero bölgesinde forma giyen William Carvalho, stoper mevkisinde de görev alabiliyor.
Kariyerine Sporting altyapısında başlayan yıldız futbolcu, 2011 yılında A Takım'a yükseldi.
Portekiz'in CD Fatima ve Belçika'nın Cercle Brugge takımlarına kiralanan Carvalho, 2018 yılında Betis'in yolunu tuttu.
William Carvalho'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.