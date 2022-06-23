Haberler Fenerbahçe Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Son dakika spor haberi: Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan ve Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 4. takviye için harekete geçti. Orta saha mevkisi üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler, liste başına Portekizli yıldız William Carvalho'yu aldı. Real Betis ile bonservis bedeli konusunda orta yolu bulmaya çalışan yönetim, bir yandan da Carvalho ile yıllık ücret üzerinde pazarlıklarına devam ediyor. İşte transferde son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:04
Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de William Carvalho ısrarı devam ediyor.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Teknik direktör Jorge Jesus, sisteminde önemli bir yer vermeyi düşündüğü Portekizli yıldızı liste başına aldı.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim, yıldız oyuncunun kulübü Real Betis ile masaya oturdu.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

İspanyol ekibiyle bir süredir temaslarda bulunan sarı-lacivertli kurmaylar, olumlu mesafe kaydetti.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Taraflar 5 milyon euro civarı bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya yakın.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

CARVALHO'DA SORUN YILLIK ÜCRET!
Real Betis'i ikna etmeye yaklaşan Fenerbahçe, William Carvalho'yla görüşmeleri sürdürüyor.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Portekizli orta sahayla ilgili sorunun yıllık ücret olduğu öğrenildi.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

30 yaşındaki oyuncu, 3.5 milyon euro'nun altına sıcak bakmıyor.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Pazarlıkları sürdüren sarı- lacivertliler ise 2.5 milyon euro'nun üzerine çıkmak istemiyor.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Carvalho, geçen sezon 49 maçta 4 gol ve 5 asistle oynadı.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Real Betis, yıldız oyuncu için 16 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemişti.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Ön libero bölgesinde forma giyen William Carvalho, stoper mevkisinde de görev alabiliyor.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Kariyerine Sporting altyapısında başlayan yıldız futbolcu, 2011 yılında A Takım'a yükseldi.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

Portekiz'in CD Fatima ve Belçika'nın Cercle Brugge takımlarına kiralanan Carvalho, 2018 yılında Betis'in yolunu tuttu.

Carvalho'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! İşte transferde son durum

William Carvalho'nun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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