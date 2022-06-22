Türkiye’den teklif aldık

Sassuolo forması giyen Mert Müldür de transfer listesindeki isimler arasında bulunuyordu. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Giovanni Rossi, muhabirimiz Yunus Emre Sel'e, Türkiye'den teklif aldıklarını doğruladı. Rossi, "Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Şu an için gelen her teklifi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mert, sağ bek pozisyonu dışında stoper ve sol bekte de oynuyor. Öte yandan Kaan Ayhan'ın da menajerliğini yapan Rossi, 27 yaşındaki oyuncuya Türkiye'den teklif olduğunu ifade etti.



Mert, geçen sezon İtalya Ligi'nde 31 maçta forma giydi. 2045 dakika süre alan 24 yaşındaki sağ bek, 1 asist yapma başarısı gösterdi.