Haberler Fenerbahçe Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi!

Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi!

Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli yıldız Alexander Sörloth için nabız yoklamıştı. Listesindeki diğer isimlerle de temasları sürdüren sarı lacivertli ekipten flaş bir hamle geldi. Kanarya'nın, Beşiktaş'ın transfer etmek için iknaya uğraştığı Wout Weghorst için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 23:17
Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi!

Jorge Jesus'un verdiği transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de kısa süre önce gündeme Norveçli 26 yaşındaki yıldız golcü Alexander Sörloth gündeme gelmişti.

Sörloth için nabız yoklayan sarı lacivertliler diğer taraftan da başka isimlerle temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu isimlerden birinin de Beşiktaş'ın listesindeki 29 yaşındaki Hollandalı santrfor Wout Weghorst olduğu öğrenildi.

Özellikle son birkaç haftadır Beşiktaş, Weghorst'u transfer etmek için yoğun çaba harcarken, Fenerbahçe'nin yarışa dahil olması sonrası piyasa alevlendi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLER TEMASA GEÇTİ

Sarı lacivertli kulüp yöneticilerinin Weghorst'un kulübü Burnley ile temas kurduğu öğrenilirken, ortada henüz resmi bir teklif olmadığı gelen bilgiler arasında.

SATIN ALMA OPSİYONU İSTEMİYORLAR

Burnley'in Weghorst'un transferine sıcak baktığı ancak oyuncusunu kiralık göndermek istemediği öğrenildi.

Aldığı kötü sonuçlar sonrası İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen Burnley, tekrar Premier Lig'e çıkması halinde Weghorst'u kadrosunda tekrar değerlendirmeyi planlıyor. Bu nedenle, satın alma opsiyonu seçenekler arasında değil.

1.97 boyundaki Weghorst, 2017/18 sezonu sonunda transfer olduğu Bundesliga ekibi Wolfsburg'da çıktığı 18 maçta 6 gol atıp 1 asist yaparken, 2021/22 sezonunun devre arası imza attığı Burnley ile Premier Lig'de 20 maçta sadece 2 kez rakip fileleri sarstı ve 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... Devamını Oku BUNU DA OKU
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray hayalini açıkladı! Fatih Terim için bomba itiraf, Arda Güler’e övgü dolu sözler…
Yeni teknik direktör Okan Buruk'un kadroda tutmak istediği Halil Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a 'şartlı evet'
Okan Buruk o isimleri kadroda düşünmüyor!
Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler...
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi!
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE ZAM MÜJDESİ! Numan Kurtulmuş açıkladı
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
PLAJ ÇANTASINA NELER OLMALI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rıza Kayaalp'ten altın madalya Rıza Kayaalp'ten altın madalya 23:15
Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! Sörloth'u yoklayan Fenerbahçe'den Weghorst hamlesi! 22:31
Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... Yunus Akgün imzayı atıyor! Astronomik bedel... 22:04
Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı! 21:50
Okan Buruk için imza günü belli oldu Okan Buruk için imza günü belli oldu 21:32
Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi! Görüşmeler... 21:30
Daha Eski
Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı Cimbom'dan yılın bombası! Kesenin ağzı açıldı 21:29
Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti Beşiktaş'ın gündemindeydi! İstenen rakam şoke etti 19:53
F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! F.Bahçe ile Shkupi özel maçta yenişemedi! 19:50
Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam Pazarlıklar kızıştı! İşte gözden çıkarılan rakam 19:29
Jesus'tan flaş transfer sözleri! Arao... Jesus'tan flaş transfer sözleri! Arao... 18:54
Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha! Mohamed'e Fransa'dan bir talip daha! 18:12