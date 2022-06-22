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Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberi: Transferde ayağını gazdan çekmeyen Fenerbahçe'den bir hamle daha geliyor. Son olarak Konyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'nın transferinde büyük aşama kaydeden sarı-lacivertliler, savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği Portekizli stoperin İstanbul'a transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra savunmaya geldi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

ABDÜLKERİM BARDAKCI TAMAM!
Defans hattını güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya'da ilk hamle yurt içinden yapıldı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın transferi mutlu sonla bitti.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Tarafların el sıkıştığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Stoper mevkisine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Ruben Semedo'ya kanca attı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

İSTANBUL'A GELİYOR!
Bonservisi Olympiakos'ta olan ve görüşmelerin sürdüğü Portekizli savunmacının 2-3 gün içinde İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Sözleşmesi 2023'te sona erecek Semedo, geçtiğimiz sezon Porto'da kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Portekiz ekibi, tecrübeli savunmacının 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Semedo geçtiğimiz sezon Porto'da 10 karşılaşmada 1 kez rakip ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Stoper mevkisinde görev yapan Semedo, ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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