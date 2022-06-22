Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Hücum hattını Bruma ve Lincoln Henrique ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra savunmaya geldi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI TAMAM!
Defans hattını güçlendirmeyi amaçlayan Kanarya'da ilk hamle yurt içinden yapıldı.
Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın transferi mutlu sonla bitti.
Tarafların el sıkıştığı ve resmi açıklamanın yakın zamanda geleceği kaydedildi.
Stoper mevkisine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.
Teknik direktör Jorge Jesus'un talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Ruben Semedo'ya kanca attı.
İSTANBUL'A GELİYOR!
Bonservisi Olympiakos'ta olan ve görüşmelerin sürdüğü Portekizli savunmacının 2-3 gün içinde İstanbul'da olacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Sözleşmesi 2023'te sona erecek Semedo, geçtiğimiz sezon Porto'da kiralık olarak forma giydi.
Portekiz ekibi, tecrübeli savunmacının 5.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Semedo geçtiğimiz sezon Porto'da 10 karşılaşmada 1 kez rakip ağları havalandırdı.
Stoper mevkisinde görev yapan Semedo, ön libero bölgesinde de forma giyebiliyor.
28 yaşındaki futbolcu, Portekiz Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada görev aldı.
Başarılı savunmacının güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.