Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

(F.Bahçe transfer haberi) Teknik direktör Jorge Jesus'un listesi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın özellikle istediği bir isim var: Botafogo'da forma giyen 23 yaşındaki Erison. Yönetici Selahattin Baki'nin görüşmeler için Brezilya'ya gitme ihtimalinin olduğu öğrenildi. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Sarı-Lacivertliller'in Brezilyalı bir golcü ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Takvim'in haberine göre, bu isim Botafogo forması giyen ve Jorge Jesus'un yönetimden özellikle talep ettiği Erison.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un talebi sonrası 23 yaşındaki forvet için harekete geçti.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Takip ettiği oyuncu havuzu bir hayli fazla olan Jorge Jesus, imza töreninde transferle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Portekizli teknik adam "Adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız" demişti.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison'un ismini yönetime verdi.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Erison'un forma giydiği Botafogo'yu, Jesus'un yakın arkadaşı, Luis Castro çalıştırıyor.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

SERBEST KALMA BEDELİ 5 MİLYON EURO

Botafogo, geçtiğimiz ocak ayında 23 yaşındaki golcüyü 200 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Erison, 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi olmasına karşın 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Botafogo'nun Erison ile yeni sözleşme imzalamak istediği gelen bilgiler arasında.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa bu oyuncuyu 5 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama Fenerbahçe'ye satma olasılığı olduğu belirtildi.

Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

23 yaşındaki Erison, Botafogo formasıyla 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti.

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