Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-Lacivertliller'in Brezilyalı bir golcü ile ilgilendiği ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre, bu isim Botafogo forması giyen ve Jorge Jesus'un yönetimden özellikle talep ettiği Erison.
Fenerbahçe yönetimi, Jesus'un talebi sonrası 23 yaşındaki forvet için harekete geçti.
Takip ettiği oyuncu havuzu bir hayli fazla olan Jorge Jesus, imza töreninde transferle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Portekizli teknik adam "Adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız" demişti.
Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison'un ismini yönetime verdi.
Tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 5 MİLYON EURO
Botafogo, geçtiğimiz ocak ayında 23 yaşındaki golcüyü 200 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı.
Erison, 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti.
Oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi olmasına karşın 5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi var.
Ancak taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa bu oyuncuyu 5 milyon Euro'dan daha aşağı bir rakama Fenerbahçe'ye satma olasılığı olduğu belirtildi.