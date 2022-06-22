Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda hummalı bir çalışma yürütüyor.
Jorge Jesus'un her iki ligi de çok iyi bilmesi, Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlıyor.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda hummalı bir çalışma yürütüyor.
Jorge Jesus'un her iki ligi de çok iyi bilmesi, Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlıyor.
Bununla beraber Fenerbahçe, Kore'li yıldız Kim Min-Jae'nin olası satışıyla da yakından ilgileniyor.
Bununla beraber Fenerbahçe, Kore'li yıldız Kim Min-Jae'nin olası satışıyla da yakından ilgileniyor.
AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI
Bilindiği üzere Kim Min-Jae için Fransa'dan ve İngiltere'den talipler var.
Sarı lacivertliler, hem oyuncu tarafını, hem de kendi tarafını mutlu edecek bir anlaşmaya onay vermeye sıcak bakıyor.
KIM GİDERSE O GELECEK
Öte yandan Kanarya, Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu.
Fenerbahçe, Familicao'da forma giyen stoper Alexandre Penetra ile anlaşmak istiyor.
Sarı lacivertlilerde transferin, bizzat Jorge Jesus tarafından istediği biliniyor.
BONSERVİS KARARI ÇIKTI
Bu gelişmenin ardından Familicao, Alexandre Penetra için bonservis kararını verdi.
Genç stoper için istenen rakamın 3 milyon euro olacağı belirtildi.
ALEXANDRE PENETRA KİMDİR?
9 Eylül 2001'de Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Benfica altyapısında başladı.
2020'de Famalicao altyapısına transfer oldu. 2021'de ise A takıma yükseldi.
Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Penetra, Portekiz'in alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.
Sağ ayaklı stoper, 1.86 boyunda.