Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Fenerbahçe, bir yandan Kim Min-Jae'nin olası satışıyla yakından ilgilenirken, diğer yandan da Kore'li yıldızın ardından savunmaya yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe, Kim Min-Jae'de olduğu gibi, genç ve gelecek potansiyelli bir oyuncuyu kadrosuna katmak ve yüksek meblağlara satmak istiyor. Bu bağlamda Kanarya, gözünü Portekiz ekibi Familicao'da forma giyen Alexandre Penetra'ya dikmişti. Portekiz temsilcisi, genç futbolcu için bonservis kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 10:49
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesi doğrultusunda hummalı bir çalışma yürütüyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Kanarya, özellikle Portekiz ve Brezilya'dan genç yetenekleri kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Jorge Jesus'un her iki ligi de çok iyi bilmesi, Fenerbahçe'ye büyük avantaj sağlıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Bununla beraber Fenerbahçe, Kore'li yıldız Kim Min-Jae'nin olası satışıyla da yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Bununla beraber Fenerbahçe, Kore'li yıldız Kim Min-Jae'nin olası satışıyla da yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

AVRUPA'YI PEŞİNE TAKTI
Bilindiği üzere Kim Min-Jae için Fransa'dan ve İngiltere'den talipler var.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Sarı lacivertliler, hem oyuncu tarafını, hem de kendi tarafını mutlu edecek bir anlaşmaya onay vermeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

KIM GİDERSE O GELECEK
Öte yandan Kanarya, Kim Min-Jae'nin alternatifini buldu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Fenerbahçe, Familicao'da forma giyen stoper Alexandre Penetra ile anlaşmak istiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Sarı lacivertlilerde transferin, bizzat Jorge Jesus tarafından istediği biliniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

BONSERVİS KARARI ÇIKTI
Bu gelişmenin ardından Familicao, Alexandre Penetra için bonservis kararını verdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Genç stoper için istenen rakamın 3 milyon euro olacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

ALEXANDRE PENETRA KİMDİR?

9 Eylül 2001'de Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine Benfica altyapısında başladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

2020'de Famalicao altyapısına transfer oldu. 2021'de ise A takıma yükseldi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Alexandre Penetra için Familiciao'dan bonservis kararı! O rakama...

Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda 2 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta?
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL'A YAKIN DENİZE GİRİLECEK YERLER
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin transfer hedefi için bonservis kararı! O rakama... F.Bahçe'nin transfer hedefi için bonservis kararı! O rakama... 10:48
Olympiakos Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı Olympiakos Bartzokas'ın sözleşmesini uzattı 10:43
Serena Williams kortlara galibiyetle döndü Serena Williams kortlara galibiyetle döndü 10:26
İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı G.Saray'a İtalyanlar duyurdu! Arsenal'in yıldızı G.Saray'a 10:21
Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Shkupi maçı saat kaçta? 09:37
Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Kanada - Türkiye voleybol maçı ne zaman? 08:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan Cabral bombası! Beşiktaş'tan Cabral bombası! 01:34
Bardakcı’da mutlu son Bardakcı’da mutlu son 01:33
Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle Takımdan ayrılıyor mu? Yönetimden flaş hamle 01:28
Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! Jorge Jesus yönetime Erison'un adını verdi! 01:23
Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma Sörloth harekatı! F.Bahçe'den Almanya'ya çıkarma 01:20
F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... F.Bahçe'den resmi Dzyuba açıklaması! Transferi... 00:56