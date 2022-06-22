Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.

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