Bardakcı’da mutlu son

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte bonuslarla beraber 3 milyon euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Başkan Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın dün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.



Konyaspor'da geçen sezon 33 maçta forma giyen Abdülkerim, 5 gol atarken savunmadaki sağlam oyunuyla dikkat çekti.