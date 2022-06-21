William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından yeni sistem ve yapılanmaya geçildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından yeni sistem ve yapılanmaya geçildi.
Süper Lig'de şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmayı amaçlıyor.
Bu hedefler doğrultusunda hareket eden Kanarya'da transfer öncelikleri belirlendi.
Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Bruma ve Lincoln Henrique transferlerini bitirdi.
Savunma hattını Abdülkerim Bardakcı ile güçlendirmeye hazırlanan Kanarya'nın transferde durmaya niyeti yok.
Defansa dönük bir orta saha talebi olan Jorge Jesus, listesini yönetime verdi.
Rakip atakları savunmadan önce ilk karşılayacak ve orta saha ile bağlantıyı sağlayacak bir ismi kadrosunda görmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, William Carvalho'yu liste başına almıştı.
Transferde atağa kalkan sarı-lacivertli kurmaylar resmi girişimlerini yaptı.
CARVALHO İKNA EDİLDİ!
William Carvalho ile transfer için temaslara başlayan Fenerbahçe, Portekizli oyuncuyu ikna etti.
Yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde el sıkışan Kanarya, yıldız ismin kulübü Real Betis'in kapısını çaldı.
İspanyol kulübü ile kıran kırana pazarlıklara girişen Fenerbahçe, transferde büyük mesafe kaydetti.
A Spor'un haberine göre; Transferin 5 milyon euro civarında bir bedelle bitirilmesi öngörülüyor.
William Carvalho kariyeri boyunca şu ana kadar en fazla Jorge Jesus'un öğrencisi olarak görev aldı.
Tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adamla birlikte 117 maçta süre aldı.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ!
İstikrarlı performansıyla dikkat çeken William Carvalho, geçtiğimiz sezon 49 resmi maçta forma giydi.
Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
William Carvalho'nun Real Betis'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.