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William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe transferde hız kazandı. Bruma ve Lincoln Henrique'nin ardından Abdülkerim Bardakcı transferini de duyurmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde gözler William Carvalho'ya çevrildi. Fenerbahçe'nin bir süredir kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü Portekizli yıldızın transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Jorge Jesus'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Portekizli futbolcunun transferinde büyük aşama kaydedildi. Carvalho ile anlaşmaya varan yönetim, Real Betis ile anlaşma noktasına geldi. İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 22:21
TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından yeni sistem ve yapılanmaya geçildi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Süper Lig'de şampiyonluğu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Bu hedefler doğrultusunda hareket eden Kanarya'da transfer öncelikleri belirlendi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Transfere hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Bruma ve Lincoln Henrique transferlerini bitirdi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Savunma hattını Abdülkerim Bardakcı ile güçlendirmeye hazırlanan Kanarya'nın transferde durmaya niyeti yok.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Defansa dönük bir orta saha talebi olan Jorge Jesus, listesini yönetime verdi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Rakip atakları savunmadan önce ilk karşılayacak ve orta saha ile bağlantıyı sağlayacak bir ismi kadrosunda görmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, William Carvalho'yu liste başına almıştı.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Transferde atağa kalkan sarı-lacivertli kurmaylar resmi girişimlerini yaptı.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

CARVALHO İKNA EDİLDİ!
William Carvalho ile transfer için temaslara başlayan Fenerbahçe, Portekizli oyuncuyu ikna etti.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde el sıkışan Kanarya, yıldız ismin kulübü Real Betis'in kapısını çaldı.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

İspanyol kulübü ile kıran kırana pazarlıklara girişen Fenerbahçe, transferde büyük mesafe kaydetti.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

A Spor'un haberine göre; Transferin 5 milyon euro civarında bir bedelle bitirilmesi öngörülüyor.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

William Carvalho kariyeri boyunca şu ana kadar en fazla Jorge Jesus'un öğrencisi olarak görev aldı.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adamla birlikte 117 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ!
İstikrarlı performansıyla dikkat çeken William Carvalho, geçtiğimiz sezon 49 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Yıldız isim bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

William Carvalho'nun Real Betis'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

TRANSFER HABERİ: William Carvalho Fenerbahçe'ye! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

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