Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor.
Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden sarı-lacivertliler, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya ilk olarak Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.
Ezeli rakiplerinin gündeminde bulunan Abdülkerim Bardakcı'yı imza noktasına getiren Fenerbahçe transferde durmayacak.
Yeni sezonda hücum rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe bir de santrfor takviyesi yapacak.
Golcü konusunda hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlıyor.
Santfor mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Artem Dzyuba iddiaları gündeme gelmişti.
Fenerbahçe'den bonservisi elinde olan Rus golcü hakkında açıklama geldi.
GÜNDEMDE YOK!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Artem Dzyuba'nın gündemlerinde olmadığını Rus basınına açıkladı.
Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı.
Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konusunda ciddi iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyordu.
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.
İşte Fenerbahçe'nin golcü adayları...
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