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Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Son dakika spor haberi: Gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, transferin en hızlı takımları arasında bulunuyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un takımda eksik gördüğü bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gözler santrfor mevkisine çevrilmiş durumda. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'da Artem Dzyuba ile anlaşma sağlandığı iddiaları gündeme gelmişti. Fenerbahçe'den konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 00:51
Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Golcü arayışlarında olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket eden sarı-lacivertliler, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya ilk olarak Bruma ve Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Ezeli rakiplerinin gündeminde bulunan Abdülkerim Bardakcı'yı imza noktasına getiren Fenerbahçe transferde durmayacak.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Yeni sezonda hücum rotasyonunu zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe bir de santrfor takviyesi yapacak.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Golcü konusunda hummalı bir operasyon yürüten sarı-lacivertliler nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlıyor.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Santfor mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Artem Dzyuba iddiaları gündeme gelmişti.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Fenerbahçe'den bonservisi elinde olan Rus golcü hakkında açıklama geldi.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

GÜNDEMDE YOK!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Artem Dzyuba'nın gündemlerinde olmadığını Rus basınına açıkladı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Championat'tan Andrey Irkha'nın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Selahattin Baki, Dzyuba'nın transfer söylentilerinin doğru olmadığını kesin bir dille açıkladı.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Dzyuba'nın Fenerbahçe'yle yıllık 2,5 milyon euroluk sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı konusunda ciddi iddialar bir süredir gündemi meşgul ediyordu.

Transferde flaş gelişme! Fenerbahçe'den resmi Artem Dzyuba açıklaması

Rus ekibi Zenit'ten ayrılan 33 yaşındaki golcü 33 yaşındaki Dzyuba, geçen sezon 28 lig maçında 11 gol 5 asistlik performans sergiledi.

İşte Fenerbahçe'nin golcü adayları...

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