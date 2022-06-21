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Nefes aldırmıyor

İdmanlarda ipleri sıkı tutan teknik patron Jesus, oyuncuları zorluyor. Hatalarda idmanı durdurup tatlı sert uyarılar yapıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Nefes aldırmıyor

F.Bahçe, yeni sezon hazırlıklarına dün devam etti. Teknik Direktör Jorge Jesus, idmanda oyuncularla birebir ilgilenerek sürekli uyarılarda bulundu. Antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan idman, toplu pas çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde uzun süre yapılan tempolu koşularda bazı futbolcuların zorlandığı görüldü. Jesus, idman süresinde oyuncularla yakından ilgilendi. Oyunculara isteklerini aktaran Portekizli hoca, sık sık uyarılar yaptı.

CRESPO VE PELKAS İDMANDA

Sarı-lacivertlilerde geçen sezonun sonunda sakatlanan Crespo ve Pelkas, bu sezon ilk kez takımla antrenmana çıktı. İzinleri sona eren yabancı oyuncular Valencia, Samatta ve Tisserand da takımla çalıştı. Sezonun bitmesinin ardından milli takımlara gittiği için ekstra izinli olan Ferdi, Serdar Dursun, Altay, Rossi, Szalai, Kim Min-jae ve Zajc ise çalışmada yer almadı.

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