Haberler Fenerbahçe Napoli Min Jae’de ciddi

Napoli Min Jae’de ciddi

F.Bahçe'de Kim Min Jae için süre daralıyor gibi... Pek çok Avrupa kulübü, Koreli yıldızı isterken, Napoli ismi ciddi ciddi öne çıkmaya başladı. CorSport'un haberine göre Napoli ile Koreli Min-jae Kim arasında büyüyen bir ilişki var. Taraflar arasındaki ilişkilerin ciddi boyutta olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 06:50
Napoli Min Jae’de ciddi
F.Bahçe'de Kim Min Jae için süre daralıyor gibi... Pek çok Avrupa kulübü, Koreli yıldızı isterken, Napoli ismi ciddi ciddi öne çıkmaya başladı. CorSport'un haberine göre Napoli ile Koreli Min-jae Kim arasında büyüyen bir ilişki var. Taraflar arasındaki ilişkilerin ciddi boyutta olduğu belirtildi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Nuri Şahin’i alamadı, yıldızını alıyor! Süper Lig’de sezona damga vuracak transfer…
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes ve Başakşehirli Emre Çolak gece çıktıkları eğlence turunda terör estirdi!
Okan Buruk golcüsüyle geliyor!
Cimbom'dan Yusuf Yazıcı bombası! Okan Buruk devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da forvet harekatı! Jorge Jesus bizzat istedi
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Avokado nasıl seçilir, nasıl saklanır, nasıl olgunlaştırılır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:11
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:10
İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo 00:47
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor 00:14
G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme 00:13
Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... 00:13
Daha Eski
Okan Buruk golcüsüyle geliyor! Okan Buruk golcüsüyle geliyor! 00:13
Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif 00:13
Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! Ve Cimbom Cenk Ergün'ü açıkladı! 00:12
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! 00:12
Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu! Maaşı dudak uçuklattı 00:12
Harcama limitleri açıklandı! Harcama limitleri açıklandı! 00:12