Napoli Min Jae’de ciddi

F.Bahçe'de Kim Min Jae için süre daralıyor gibi... Pek çok Avrupa kulübü, Koreli yıldızı isterken, Napoli ismi ciddi ciddi öne çıkmaya başladı. CorSport'un haberine göre Napoli ile Koreli Min-jae Kim arasında büyüyen bir ilişki var. Taraflar arasındaki ilişkilerin ciddi boyutta olduğu belirtildi.
F.Bahçe'de Kim Min Jae için süre daralıyor gibi... Pek çok Avrupa kulübü, Koreli yıldızı isterken, Napoli ismi ciddi ciddi öne çıkmaya başladı. CorSport'un haberine göre Napoli ile Koreli Min-jae Kim arasında büyüyen bir ilişki var. Taraflar arasındaki ilişkilerin ciddi boyutta olduğu belirtildi.