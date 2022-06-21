Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Fenerbahçeli Miha ZajcCagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına gelmesinin ardından, gelecek ve gidecek isimler hemen hemen netleşti. Jorge Jesus'un, yapılan transferlerde özel isimler verdiği ve bu isimler doğrultusunda çalışmaların yapıldığı biliniyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oldukça başarılı günler geçiren Miha Zajc'ın da, satılması gündemde. Sloven oyuncuya Serie B ekiplerinden Cagliari talip oldu. Cagliari'nin, Miha Zajc için transfer planı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 13:47
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak isterken, bir yandan takviyeler yapıyor diğer yandan da gidecek oyuncuları belirliyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Sarı lacivertliler bu bağlamda öncelikle Lincoln ve Bruma transferlerini yapmıştı.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Ofansif anlamda güçlenmek isteyen Kanarya, elindeki yıldızlara gelecek astronomik transfer tekliflerine de onay verecek.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Bu bağlamda Fenerbahçe'de gönderilecek isimler hemen hemen belli oldu.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir istatistik yakalamasına karşın Jesus'un talebi doğrultusunda, Zajc'ı 11'de düşünmüyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Daha önce de İtalya Ligi'ne kiralanan Miha Zajc'ın, bu kez bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Öte yandan Miha Zajc'ın transferine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'ye düşen Cagliari'de, gündemin 1 numaralı konusu Miha Zajc olmuş durumda.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Zajc'ın İtalya'da transfer piyasasının olduğu ve bir çok Çizme temsilcisi tarafından takip edildiği biliniyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Bununla beraber, Cagliari'nin Miha Zajc transferine dair stratejisi de belli oldu.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

3 OYUNCU ELDEN ÇIKARILACAK
Cagliari'nin öncelikli hedefi, eldeki 3 futbolcusunu satmak.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Cagliari yönetimi ilk etapde, Joao Pedro, Nahitan Nandez ve Alessio Cragno'yu elden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Bu 3 isimden gelecek bonservis parasıyla, Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol 2 asist üretmişti.

Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Yıldız oyuncu Slovenya milli takım formasıyla da 35 maçta 7 gol üretti.

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