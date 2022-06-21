Fenerbahçeli Miha Zajc'ı Cagliari transfer etmek istiyor! 3 satış sonrası...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak isterken, bir yandan takviyeler yapıyor diğer yandan da gidecek oyuncuları belirliyor.
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak isterken, bir yandan takviyeler yapıyor diğer yandan da gidecek oyuncuları belirliyor.
Sarı lacivertliler bu bağlamda öncelikle Lincoln ve Bruma transferlerini yapmıştı.
Ofansif anlamda güçlenmek isteyen Kanarya, elindeki yıldızlara gelecek astronomik transfer tekliflerine de onay verecek.
Bu bağlamda Fenerbahçe'de gönderilecek isimler hemen hemen belli oldu.
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon oldukça iyi bir istatistik yakalamasına karşın Jesus'un talebi doğrultusunda, Zajc'ı 11'de düşünmüyor.
Daha önce de İtalya Ligi'ne kiralanan Miha Zajc'ın, bu kez bonservisiyle gönderilmesi gündemde.
Öte yandan Miha Zajc'ın transferine ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie B'ye düşen Cagliari'de, gündemin 1 numaralı konusu Miha Zajc olmuş durumda.
Zajc'ın İtalya'da transfer piyasasının olduğu ve bir çok Çizme temsilcisi tarafından takip edildiği biliniyor.
3 OYUNCU ELDEN ÇIKARILACAK
Cagliari'nin öncelikli hedefi, eldeki 3 futbolcusunu satmak.
Cagliari yönetimi ilk etapde, Joao Pedro, Nahitan Nandez ve Alessio Cragno'yu elden çıkarmak istiyor.
Bu 3 isimden gelecek bonservis parasıyla, Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak.
Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 41 maça çıkarken 9 gol 2 asist üretmişti.
Yıldız oyuncu Slovenya milli takım formasıyla da 35 maçta 7 gol üretti.