FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verdi.
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verdi.
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Diego Rossi, Crespo ve Attila Szalai gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Bu isimlerden öne çıkan isim Güney Koreli stoper Kim Min-Jae oldu.
Yıldız futbolcu için birçok Avrupa kulübü devrede...
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-Jae'yi de göndermeye hazırlanıyor.
İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin ediliyor
Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
1 SENE DAHA KAL
Başkan Ali Koç'un kısa süre içinde Kim Min- Jae ile bir görüşme yapacağı kaydedilmişti.
Koç'un bu buluşmada, Güney Koreli stopere "Hedeflerin olduğunu biliyorum. Bunlara engel olmayacağım. 1 sene daha bizimle kal. Şampiyonluk kupasını kaldır, o şekilde git" diyeceği öğrenilmişti. Taraftarlar da Kim Min-Jae'nin sosyal medya hesaplarına mesajlar yağdırarak kalmasını istediler.
Bu sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen başarılı savunmacı 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae'nin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kim Min-Jae, Kore Milli Takımı'yla 40 karşılaşmada görev aldı ve 3 gollük katkı verdi.