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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon başından Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı Yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin GÜney Koreli futbolcu için devreye girdiği ve transferi bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 20:10 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 20:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Diego Rossi, Crespo ve Attila Szalai gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Bu isimlerden öne çıkan isim Güney Koreli stoper Kim Min-Jae oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Yıldız futbolcu için birçok Avrupa kulübü devrede...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-Jae'yi de göndermeye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin ediliyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

1 SENE DAHA KAL

Başkan Ali Koç'un kısa süre içinde Kim Min- Jae ile bir görüşme yapacağı kaydedilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Koç'un bu buluşmada, Güney Koreli stopere "Hedeflerin olduğunu biliyorum. Bunlara engel olmayacağım. 1 sene daha bizimle kal. Şampiyonluk kupasını kaldır, o şekilde git" diyeceği öğrenilmişti. Taraftarlar da Kim Min-Jae'nin sosyal medya hesaplarına mesajlar yağdırarak kalmasını istediler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae'ye dev talip!

Bu sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen başarılı savunmacı 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae'nin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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