Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürerken, sarı-lacivertlilerde bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak konusu olmaya devam ediyor. Kanarya'da geleceği en çok merak edilen isim ise Samatta. Yıldız futbolcu için 2 kulüp devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 18:36
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Jorge Jesus, kısa zamanda çoğu oyuncusunu denemek için hazırlık maçlarına ayrıca önem veriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Bugün idmanda dikkatlerden kaçmayan bir isim de Samatta oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Tecrübeli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçirdikten sonra bu sezon yeniden Fenerbahçe'ye katıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Jorge Jesus'un da idman sırasında Samatta ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

SAMATTA'YA TALİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin geçen sezon Antwerp'e kiraladığı santrfor Ally Samatta'ya iki talip çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nden iki ekip 29 yaşındaki golcüye talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

2024'e kadar Sarı-Lacivertliler'de kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon Euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon Euro ödedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

TAKASTA KULLANILMAK İSTENİYOR

Sarı-lacivertlilerde stoper bölgesi için öne çıkan isim Abdülkerim Bardakcı olmuştu.

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