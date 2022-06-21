FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Samatta piyangosu! 2 talip birden

Jorge Jesus, kısa zamanda çoğu oyuncusunu denemek için hazırlık maçlarına ayrıca önem veriyor.
Jorge Jesus, kısa zamanda çoğu oyuncusunu denemek için hazırlık maçlarına ayrıca önem veriyor.
Bugün idmanda dikkatlerden kaçmayan bir isim de Samatta oldu.
Tecrübeli futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Belçika'da geçirdikten sonra bu sezon yeniden Fenerbahçe'ye katıldı.
Jorge Jesus'un da idman sırasında Samatta ile yakından ilgilenmesi dikkat çekti.
SAMATTA'YA TALİP ÇIKTI
Fenerbahçe'nin geçen sezon Antwerp'e kiraladığı santrfor Ally Samatta'ya iki talip çıktı.
NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nden iki ekip 29 yaşındaki golcüye talip oldu.
2024'e kadar Sarı-Lacivertliler'de kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon Euro...
Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.
Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon Euro ödedi.
Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.
TAKASTA KULLANILMAK İSTENİYOR
Sarı-lacivertlilerde stoper bölgesi için öne çıkan isim Abdülkerim Bardakcı olmuştu.
Fenerbahçe yıldız futbolcu için Konyaspor'a teklifini sunmuştu.
Fenerbahçe Abdülkerim için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önermişti.