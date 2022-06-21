Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Fenerbahçe son dakika transfer haberi... Jorge Jesus'un yeni sezon planlamasında yer almayan Mesut Özil'in talipleri artıyor. Kısa süre önce Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takipten çıkaran ve sezon öncesi kampında da yer almayan yıldız oyuncunun eski takımına geri döneceği iddia edildi. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 10:20
Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve kadro dışı kalan Mesut Özil'in eski takımı Werder Bremen'e geri döneceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda Jorge Jesus'un vereceği karar merak ediliyordu.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini Jorge Jesus açıkladı. 67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" cevabını verdi.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da kadroya dahil etmediği Mesut Özil öncelikle ticari girişimleri için Endonezya'ya gitti.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Sarı-lacivertli taraftarların tepkilerine rağmen Endonezya'da iş görüşmelerinde bulunan Alman futbolcuyla ilgili sert eleştiriler yapıldı. Süper Lig devinin tecrübeli orta sahası takım arkadaşlarının kamp yaptığı dönemde de yine bir yurt dışı seyahatinde bulundu. Alman futbolcu, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya uçtu.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Tecrübeli futbolcunun son hamlesi ise Fenerbahçe ile iplerin kopma noktasına geldiğini gösterdi. 33 yaşındaki on numara, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Mesut Özil'in bu son hamlesi sonrası Fenerbahçe taraftarları da başarılı oyuncuya karşı aynı hamlede bulundu.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de takıma geri dönmesi artık mümkün olmayan Mesut Özil'le ilgili Alman basınında olay bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Sarı-lacivertli kulübü sosyal medya hesapları üzerinden de takibi bırakan tecrübeli futbolcunun Werder Bremen'in radarında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Bundesliga 2'den Bundesliga'ya yükselen Werder Bremen'de Genel Direktör Frak Baumann'ın Mesut Özil'le ilgili çalışmalara başladığı vurgulandı. Frank Baumann ile Mesut Özil birbirlerini Werder Bremen sayesinde iyi tanıdığı ve zaman zaman görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Ünlü futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesini sonlandırıp bonservisini alacak olması Alman kulübünü umutlandıran bir detay olarak öne çıkarıldı.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Frank Baumann'ın Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadroya katmayı planladığı kaydedildi. 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılmasını bekleyen Werder Bremen'in henüz transfer için resmi girişimlerde bulunmadığı vurgulandı. Mesut Özil, 2007-2010 yılları arasında Werder Bremen formasıyla 108 müsabakada forma giydi. Tecrübeli futbolcu bu süreçte 16 gol ve 54 asist üretti.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Mesut Özil geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılmadan önce sarı-lacivertli formayı 25 kez giydi. 33 yaşındaki orta saha bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Mesut Özil takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Alman futbolcunun sözleşmesi 2024'te sona erecek. Mesut Özil'in güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Westfalia 04 Gelsenkirchen, DJK Teutonia Schalke, DJK Falke Gelsenkirchen, Rot-Weiss Essen gibi kulüplerde altyapı eğitimini alan Mesut Özil daha sonra Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Fenerbahçe'de oynadı. Tecrübeli orta saha Werder Bremen'e 18 milyon euro bonservis geliri kazandırdı.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt geçtiğimiz günlerde Telegraph'a konuştu.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Sarı-lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu olan 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili Erkut Söğüt, "Ben şu aşamada Mesut Özil'in Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayacağını düşünmüyorum. Eğer yollar ayrılmak zorunda kalırsa futbolu bırakacağını düşünüyorum. Başka kulüpte oynamaz" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra e-spora yöneleceğini belirten Erkut Söğüt, "Mesut Özil futbol kariyerini bitirdiğinde muhtemelen e-spor oyuncusu olacak. Fortnite'ta çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si değişimi ile dudak uçuklattı! Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin'e "Bu sen olamazsın"
İstanbul'da direksiyonda kalp krizi geçiren sürücüye yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı
Kartal'da hedef yeniden Ekuban!
Kanarya'da forvet harekatı! Jorge Jesus bizzat istedi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya'da forvet harekatı! Jorge Jesus bizzat istedi
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor
MSÜ 2022 Harp Okulu seçmeleri ne zaman, MSÜ 2022 fiziki yeterlilik testi ne zaman yapılacak?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
21 HAZİRAN EN UZUN GÜNÜN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Eski takımına... Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Eski takımına... 10:20
G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! G.Saray'da Okan Buruk öncesi görüşülen isimler belli oldu! 09:17
Kartal'da hedef yeniden Ekuban! Kartal'da hedef yeniden Ekuban! 09:13
Sakaryaspor golcüsünü buldu! Sakaryaspor golcüsünü buldu! 08:54
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:11
Giggs'den istifa kararı! Giggs'den istifa kararı! 01:10
Daha Eski
İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo İtalyanlar duyurdu! Kartal'a Kamerunlu dinamo 00:47
Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor Kanarya'ya sürpriz kanat! Portekiz'den geliyor 00:14
G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme G.Saray'da Torrent krizi! Beklenmedik gelişme 00:13
Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... Fırtına Nwakaeme'ye veda etti! İşte o paylaşım... 00:13
Okan Buruk golcüsüyle geliyor! Okan Buruk golcüsüyle geliyor! 00:13
Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif Galatasaray'dan Fernando hamlesi! İşte yapılacak teklif 00:13