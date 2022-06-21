Fenerbahçe ile ipleri koparan Mesut Özil için flaş transfer gelişmesi! Werder Bremen...

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen ve kadro dışı kalan Mesut Özil'in eski takımı Werder Bremen'e geri döneceği ileri sürüldü. Geçtiğimiz sezon Ozan Tufan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil konusunda Jorge Jesus'un vereceği karar merak ediliyordu.
Tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgili alınan kadro dışı kararının devam edeceğini Jorge Jesus açıkladı. 67 yaşındaki teknik adam düzenlenen imza töreninde gelen soruya, "Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor.
Mesut Özil ise gerçekten çok iyi bir geçmişe sahip. Ama benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynı şekilde devam edeceğim. Burada önemli olan Jesus, Özil veya herhangi bir oyuncu değil. Burada her zaman öncelik Fenerbahçe. Ben de buradaki oyuncularla oynayacağım" cevabını verdi.