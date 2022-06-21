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FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş sözler! "Tatil yapmaya gelmedim"

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Türkiye'ye tatil yapmaya gelmediğini belirten deneyimli oyuncu, "Fenerbahçe’de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 19:18 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 19:25
FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'den flaş sözler! "Tatil yapmaya gelmedim"

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mesut Özil, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Son zamanlarda adı Alman ekibi Werder Bremen ile anılan 33 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili konuştu.

Sarı-lacivertli kulüple iki yıl daha sözleşmesi olan Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılmayacağını yineledi. Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'ye tatil yapmaya gelmediğini de sözlerine ekledi.

İşte o sözler...

"Kamuoyunda şahsımla ilgili yapılmaya çalışılan itibarsızlaştırmaları engellemek ve camiamızı doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak istedim.

Öncelikle bireysel olarak özel bir program eşliğinde hazırlıklarımı yapıyor, her an çocukluk aşkıma kavuşmak ve katkı vermek adına sabırla zamanımın gelmesini bekliyorum.

Ben Fenerbahçe'ye ve vatanım Türkiye'ye tatil yapmaya gelmedim. Şanlı formamızı terlettiğim her anda katkı vermekten başka bir amaç ilke edinmedim. Çocukluk aşkım Fenerbahçe'de yaşamayı arzu ettiğim bir çok hedefim var. Bunları gerçekleştirmeden futbolu bırakmayacağım.

Hem ben, hem de kulübüm futbolun doğasında olan bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi şekilde atlatarak sevdam Fenerbahçe'ye hizmet etmek en büyük arzumdur.

Taraftarlarımızdan ricam, medyada çıkan yalan haberlere itibar etmemeleridir."

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