Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Çek pivot Jan Vesely'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar… Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle"
"Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…"— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2022
Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle pic.twitter.com/YsZlI10i3D
VESELY'DEN VEDA PAYLAŞIMI
Vesely de Fenerbahçe'nin paylaşımının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.
İşte o paylaşım: