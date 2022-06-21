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Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile yollarını ayırdı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Çek pivot Jan Vesely'nin takımdan ayrıldığını açıklarken, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla yıldız basketbolcuya veda edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:44 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:58
Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Çek pivot Jan Vesely'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar… Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle"

VESELY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Vesely de Fenerbahçe'nin paylaşımının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

İşte o paylaşım:

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