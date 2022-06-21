Fenerbahçe Beko Jan Vesely ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Çek pivot Jan Vesely'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar… Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle"

"Formamıza iz bırakanlar unutulmazlar…"



Jan Vesely'e Sonsuz Teşekkürlerimizle pic.twitter.com/YsZlI10i3D — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 21, 2022

VESELY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Vesely de Fenerbahçe'nin paylaşımının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

İşte o paylaşım: