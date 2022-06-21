Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi sarı-lacivertliler oldu. Yapılan son teklifle rakiplerinin önüne geçen Kanarya, yeşil-beyazlı ekiple anlaşmaya vardı. İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 19:10
Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi.

İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.



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