Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'nun yardımcılarından Emilian Caras, Ukrayna basınına konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'nun yardımcılarından Emilian Caras, Ukrayna basınına konuştu.
Caras yaptığı açıklamada Fenerbahçe hakkında konuşurken, Jorge Jesus'un Dinamo'yu iyi tanıdığını ve bunun Fenerbahçe için avantaj olduğunu ifade etti. İşte o sözler...
"Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi inceleyecek. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, bizi çok iyi tanıyor. Bu onlar için büyük bir artı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşmıştık.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşmıştık.
Yeni bir hocanın gelişi, takım için her zaman itici bir güç olmuştur.
Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başarısız olmuştu. Şu anda takımlarını güçlendiriyorlar.
İyi oyunculara imza attırdılar. Geçtiğimiz sezon oynadığımız hazırlık maçından farklı bir takım olacağı çok açık.
Biz iyi hazırlanıyoruz ve kendimize inanıyoruz. Rakibimizi iyi inceleyeceğiz.
Onlar için de bizim için de sezonun ilk resmi maçı olacak.
Her şey, maçta sahada olan oyuncuların durumuna bağlı olacak.
Milli takımlardan ve genç takımlardan gelecek oyuncular var.
Antrenmanlarda hala eksiklerle çalışıyoruz.
Genç milli takımdaki oyuncular, 22 Haziran'da Bükreş'e gelecekler.
Antrenmana katılmaları için onları bekliyoruz. 28-29 Haziran tarihlerinde, tüm takım toplanacak ve İsviçre'ye uçacağız."