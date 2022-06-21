Haberler Fenerbahçe Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler, uzun süren Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hasretine son vermek istiyor. Ukrayna'da yaşanan savaştan dolayı, Dinamo Kiev de zor günler geçiriyor. Dinamo Kiev yardımcı antrenörü Emilian Caras, Fenerbahçe maçı öncesi Ukrayna basınına konuşurken, Jorge Jesus'un Dinamo Kiev'i iyi tanıdığını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:29 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:29
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu'nun yardımcılarından Emilian Caras, Ukrayna basınına konuştu.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Caras yaptığı açıklamada Fenerbahçe hakkında konuşurken, Jorge Jesus'un Dinamo'yu iyi tanıdığını ve bunun Fenerbahçe için avantaj olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

"Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi inceleyecek. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, bizi çok iyi tanıyor. Bu onlar için büyük bir artı.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşmıştık.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşmıştık.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Yeni bir hocanın gelişi, takım için her zaman itici bir güç olmuştur.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başarısız olmuştu. Şu anda takımlarını güçlendiriyorlar.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

İyi oyunculara imza attırdılar. Geçtiğimiz sezon oynadığımız hazırlık maçından farklı bir takım olacağı çok açık.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Biz iyi hazırlanıyoruz ve kendimize inanıyoruz. Rakibimizi iyi inceleyeceğiz.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Onlar için de bizim için de sezonun ilk resmi maçı olacak.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Her şey, maçta sahada olan oyuncuların durumuna bağlı olacak.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Milli takımlardan ve genç takımlardan gelecek oyuncular var.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Antrenmanlarda hala eksiklerle çalışıyoruz.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Genç milli takımdaki oyuncular, 22 Haziran'da Bükreş'e gelecekler.

Dinamo Kiev yardımcı hocasından Fenerbahçe ve Jorge Jesus açıklaması! "Bizi çok iyi tanıyor"

Antrenmana katılmaları için onları bekliyoruz. 28-29 Haziran tarihlerinde, tüm takım toplanacak ve İsviçre'ye uçacağız."

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