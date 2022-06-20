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Samatta: Geri dönüyorum

Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık giden Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu. Tanzanyalı golcü, "Şimdilik F.Bahçe'ye geri dönüyorum. Geleceğimi bilmiyorum. Bildiğim şey, sezon öncesi F.Bahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Samatta: Geri dönüyorum
Belçika ekibi Royal Antwerp'e kiralık giden Mbwana Samatta açıklamalarda bulundu. Tanzanyalı golcü, "Şimdilik F.Bahçe'ye geri dönüyorum. Geleceğimi bilmiyorum. Bildiğim şey, sezon öncesi F.Bahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım" dedi. Antwerp'te 39 maçta 5 gol atan Samatta'nın sözleşmesi 2024'te bitiyor. Hakkında son kararı ise Jesus verecek.
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