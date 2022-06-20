Haberler Fenerbahçe Nwakaeme’ye teklif sunuldu

Nwakaeme’ye teklif sunuldu

Menajerinin Fenerbahçe'ye önerdiği Nwakaeme yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. 2+1 yıllık kontrat ve imza parası isteyen 33 yaşındaki yıldıza önerilen para belli oldu. Sarı-lacivertliler, yıllık garanti ücret 1.5 milyon euro teklif etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Nwakaeme’ye teklif sunuldu
Menajerinin Fenerbahçe'ye önerdiği Nwakaeme yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. 2+1 yıllık kontrat ve imza parası isteyen 33 yaşındaki yıldıza önerilen para belli oldu. Sarı-lacivertliler, yıllık garanti ücret 1.5 milyon euro teklif etti. Gol ve asistte toplam 20'ye ulaşırsa 1 yıl uzayacak kontratta 750 bin euro imza parası önerildi. Ayrıca bonuslar da sunuldu.
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