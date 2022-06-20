Nwakaeme’ye teklif sunuldu

Menajerinin Fenerbahçe'ye önerdiği Nwakaeme yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. 2+1 yıllık kontrat ve imza parası isteyen 33 yaşındaki yıldıza önerilen para belli oldu. Sarı-lacivertliler, yıllık garanti ücret 1.5 milyon euro teklif etti.
Menajerinin Fenerbahçe'ye önerdiği Nwakaeme yıllık 2.5 milyon euro talep etmişti. 2+1 yıllık kontrat ve imza parası isteyen 33 yaşındaki yıldıza önerilen para belli oldu. Sarı-lacivertliler, yıllık garanti ücret 1.5 milyon euro teklif etti. Gol ve asistte toplam 20'ye ulaşırsa 1 yıl uzayacak kontratta 750 bin euro imza parası önerildi. Ayrıca bonuslar da sunuldu.