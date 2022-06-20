FENERBAHÇE HABERİ - Lincoln Henrique'den Jorge Jesus'a övgü dolu sözler!

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Lincoln Henrique, açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, teknik direktör Jorge Jesus'a övgüler yağdırdı.

İşte Lincoln'in o açıklamaları:

"Jorge Jesus kariyerime etki edecek. Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hedeflerimize ulaşmak için Hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor.

Her zaman idol olarak Ronaldinho'yu gördüm, örnek aldım. Beni en çok tarz olarak etkileyen oyuncu Ronaldinho'ydu.

Fenerbahçe'nin hedefi kupalar kazanmaktır. Fenerbahçe'nin bu kadar uzun süre kupa kazanamaması kabul edilebilir değil. Lincoln olarak çağrılırım. Aileme, çocuklarıma bağlıyım. Gollerimde de küçük çocuğumun adının baş harfi olan 'E'yi yaparım.

10 numara pozisyonunda oynuyorum, ofansif orta sahayım. Ama günümüz futbolunda farklı pozisyonlarda da oynayabilmek gerekiyor. Hocamız nerede görev verirse orada oynayacağım.

Fenerbahçe'de her zaman çok büyük oyuncular olmuştur. Bu kulübün tarihine geçmek için çok çalışmanız gerekir. Ben de çok çalışacağım. Yapmak gereken çok şey var. Ancak, tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor."