"Her hoca sizinle çalışmak ister"

Sezona Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan sarı-lacivertliler, dünü tek idmanla noktaladı. Salondaki kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman, sahada pas ve taktik çalışmalarla bitti. Oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister" ifadeleri ile takımın performansını kutladı.



HAYALİ DEVLER LİGİ!

Jesus'un sözleşmesinde özel bir madde olduğu öğrenildi. Portekizli hoca, başarı bonusları arasına Şampiyonlar Ligi'nde final ile kupayı da yazdırdı. Sembolik bir hamle olarak gözükse de Devler Ligi'ni oldukça fazla önemseyen bu hamle, camiayı heyecanlandırdı.