FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bazı mevkilere takviye yapmaya başladı.
Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Erison olmuştu. Genç futbolcu için flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Adı Fenerbahçe ile anılan 23 yaşındaki Botafogo'lu forvet Erison'un menajeri iddiaları yalanladı.
Sambacının menajeri Ronaldo Lucato konuyla ilgili şunları kaydetti:
Sadece sosyal medyadan bazı haberler duydum.
Kimse bu konuda yaklaşımda bulunmadı.
Bazıları sadece söylenti.
ERISON KİMDİR?
Erison Danilo de Souza 13 Nisan 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Piracicaba'da başladı.
Ardından Figueirense'ye transfer oldu.
2022'nin Ocak ayında Botafogo'nun yolunu tuttu.
Santrfor ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Erison, 1.80 boyunda.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro...
Yıldız adayının kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.