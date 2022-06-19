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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer aldığı iddia edilen genç forvet Erison'un menajerinden flaş bir açıklama geldi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 14:14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Sarı-lacivertliler Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bazı mevkilere takviye yapmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Erison olmuştu. Genç futbolcu için flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Adı Fenerbahçe ile anılan 23 yaşındaki Botafogo'lu forvet Erison'un menajeri iddiaları yalanladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Sambacının menajeri Ronaldo Lucato konuyla ilgili şunları kaydetti:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Sadece sosyal medyadan bazı haberler duydum.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Kimse bu konuda yaklaşımda bulunmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Bazıları sadece söylenti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

ERISON KİMDİR?

Erison Danilo de Souza 13 Nisan 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Kariyerine Piracicaba'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

Ardından Figueirense'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe Erison'la ilgileniyor mu? Menajerinden açıklama geldi

2022'nin Ocak ayında Botafogo'nun yolunu tuttu.

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