Haberler Fenerbahçe Son dakika! Fenerbahçe'den Mario Branco ve transfer açıklaması! Artem Dzyuba...

Son dakika! Fenerbahçe'den Mario Branco ve transfer açıklaması! Artem Dzyuba...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba için Branco'nun, "Artem Dzyuba ya da başka bir forvet oyuncusuyla pazarlık yapmıyoruz" ifadelerinin yer aldığı haber kulüp tarafından yalanladı. Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Operasyon Direktörü Mario Branco adına servis edilen haberler doğru değildir. Kendisinin transfer süreçlerine dair hiçbir açıklaması olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 20:36
Son dakika! Fenerbahçe'den Mario Branco ve transfer açıklaması! Artem Dzyuba...

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba için Branco'nun, "Artem Dzyuba ya da başka bir forvet oyuncusuyla pazarlık yapmıyoruz" ifadelerinin yer aldığı haber kulüp tarafından yalanladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın Operasyon Direktörü Mario Branco adına servis edilen haberler doğru değildir. Kendisinin transfer süreçlerine dair hiçbir açıklaması olmamıştır.

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