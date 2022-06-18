Son dakika! Fenerbahçe'den Mario Branco ve transfer açıklaması! Artem Dzyuba...

Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Artem Dzyuba için Branco'nun, "Artem Dzyuba ya da başka bir forvet oyuncusuyla pazarlık yapmıyoruz" ifadelerinin yer aldığı haber kulüp tarafından yalanladı.



İŞTE O AÇIKLAMA:



Futbol A Takımımızın Operasyon Direktörü Mario Branco adına servis edilen haberler doğru değildir. Kendisinin transfer süreçlerine dair hiçbir açıklaması olmamıştır.

Bilgilendirme | Futbol A Takımımızın Operasyon Direktörü Mario Branco adına servis edilen haberler doğru değildir. Kendisinin transfer süreçlerine dair hiçbir açıklaması olmamıştır. pic.twitter.com/piUka0p1rg — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2022