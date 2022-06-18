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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı için teklifini sundu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı için harekete geçti. Kanarya, Konyaspor'a oyuncu için 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önerdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:08 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:13
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Abdülkerim Bardakcı için teklifini sundu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde stoper bölgesi için öne çıkan isim Abdülkerim Bardakcı olmuştu.

Fenerbahçe yıldız futbolcu için Konyaspor'a teklifini sundu.

Fenerbahçe Abdülkerim için Konyaspor'a 2.2 milyon Euro + Samatta'yı önerdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giymektedir.Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dahil edildi.

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