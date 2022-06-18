Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
Hedefteki isimlerle temalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı.
Portekizli hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kanarya'da eksik bölgeler belirlendi.
Ön libero, santrfor ve stoper mevkilerine takviye yapmak için düğmeye basıldı.
Savunma hattında Kim Min-Jae'nin taliplerinin artması sonrası stoper arayışlarına girildi.
Serdar Aziz ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'de stoper takviyesi için kollar sıvandı.
Süper Lig şampiyonluğunu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler rotasyonu güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak istiyor.
Bu hedef doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, RKC Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba'nın peşine düştü.
Sarı-lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda Ligi ekibine resmi teklif yaptığı ifade edildi.
Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos veya Panathinaikos'un da Touba'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Söz konusu haberde; Ahmed Touba'nın yakın çevresi oyuncudan, Yunan teklifini reddetmesini ve Türkiye veya başka bir kulübün teklifini seçmesini tavsiye etti.
Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de 28 maçta forma giyen Touba, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.
Stoper mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.
Ahmed Touba'nın kulübü Waalwijk ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
1.90 boyundaki savunmacı, Cezayir Milli Takımı'nda 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı.