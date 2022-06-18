Haberler Fenerbahçe Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Lincoln Henrique ve Bruma transferleriyle açılışı yapan Fenerbahçe'de yeni bir harekat için düğmeye basıldı. Ön libero, santrfor ve stopere takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki isimler üzerine yoğunlaşmış durumda. Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin artan talipleri sonrası savunma hattını güçlendirmek için harekete geçen yönetim aradığı ismi Hollanda'da buldu. 1.90'lık dev stoperin transferi için kulübüne resmi teklif yapıldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 21:13
BURAK ŞENTÜRK
Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Hedefteki isimlerle temalarını sürdüren sarı-lacivertliler ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna kattı.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Portekizli hocanın raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kanarya'da eksik bölgeler belirlendi.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Ön libero, santrfor ve stoper mevkilerine takviye yapmak için düğmeye basıldı.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Savunma hattında Kim Min-Jae'nin taliplerinin artması sonrası stoper arayışlarına girildi.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Serdar Aziz ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'de stoper takviyesi için kollar sıvandı.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Süper Lig şampiyonluğunu ana hedef olarak belirleyen sarı-lacivertliler rotasyonu güçlü ve kaliteli bir kadro kurmak istiyor.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Bu hedef doğrultusunda transfer operasyonunu yürüten Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

RESMİ TEKLİF YAPILDI!
Cezayir basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, RKC Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba'nın peşine düştü.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Sarı-lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için Hollanda Ligi ekibine resmi teklif yaptığı ifade edildi.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos veya Panathinaikos'un da Touba'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Söz konusu haberde; Ahmed Touba'nın yakın çevresi oyuncudan, Yunan teklifini reddetmesini ve Türkiye veya başka bir kulübün teklifini seçmesini tavsiye etti.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz sezon Hollanda Eredivisie'de 28 maçta forma giyen Touba, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Stoper mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.

Resmi teklif yapıldı! 1.90'lık duvar Fenerbahçe'ye

Ahmed Touba'nın kulübü Waalwijk ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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