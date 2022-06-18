Mesut başka bir yere gitmez

Jesus'un da kadroda düşünmediği Mesut Özil için menajerinden açıklama geldi. Erkut Söğüt, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa emekli olur" dedi.
Jesus'unda kadroda düşünmediği Mesut Özil için menajerinden açıklama geldi. Erkut Söğüt, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa emekli olur" dedi.