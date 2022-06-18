Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde Dinamo Kiev maçının hazırlıklarına devam ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Jesus ve ekibi, Kiev'e özel olarak çalışıyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda hocasının oyuncularıyla iletişiminin bir hayli iyi olduğu görülürken, tecrübeli teknik adam öğrencilerine övgü yağdırdı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:42
Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Ukrayna temsilcisiyle oynayacağı maç öncesi Kanarya, bir dizi hazırlık maçı da yapacak.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Bununla beraber Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Fenerbahçe, milli oyunculardan yoksun bir şekilde çalışıyor.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Jorge Jesus, yeni transferler Lincoln ve Bruma ile özel olarak ilgileniyor.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Samandıra'da oldukça keyifli idmanlar geçerken, Jesus'un kendi futbol sistemini öğretmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Bununla beraber Fenerbahçe'nin yeni hocasından, antrenmanda öğrencilerine övgü geldi.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Sarı lacivertliler, 18 Haziran Cumartesi günü çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Jesus, sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kaldı.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Yarın (19 Haziran Pazar) dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferler için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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