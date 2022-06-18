Jorge Jesus öğrencilerine övgü yağdırdı! "Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister"

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
Ukrayna temsilcisiyle oynayacağı maç öncesi Kanarya, bir dizi hazırlık maçı da yapacak.
Bununla beraber Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe, milli oyunculardan yoksun bir şekilde çalışıyor.
Jorge Jesus, yeni transferler Lincoln ve Bruma ile özel olarak ilgileniyor.
Samandıra'da oldukça keyifli idmanlar geçerken, Jesus'un kendi futbol sistemini öğretmeye çalıştığı ifade ediliyor.
Bununla beraber Fenerbahçe'nin yeni hocasından, antrenmanda öğrencilerine övgü geldi.
Sarı lacivertliler, 18 Haziran Cumartesi günü çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı.
Jesus, sarı-lacivertlilerin antrenman temposundan ve çalışma azminden memnun kaldı.
Bir haftalık süreç için oyuncularını tebrik etti.
Çalışma sonrası oyuncularına seslenen Jorge Jesus, "Sizler çalışmayı seven bir oyuncu grubusunuz, her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister.
Yarın (19 Haziran Pazar) dinlenin pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni transferler için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.