Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Zor bir meslek yapıyoruz. Eğer oğlum futbola aynı tutkuyu ve aşkı beslerse bundan mutlu olurum ve desteklerim. Tabii ki önceliği her zaman eğitim. Zaman gösterecek. Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak.