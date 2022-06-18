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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Fenerbahçe'nin Santa Clara'dan transfer ettiği Portekizli orta saha oyuncusu Lincoln, sarı lacivertlilerin resmi yayın organına konuştu. Lincoln yaptığı açıklamada, kendisine Fenerbahçe'den transfer teklifinin gelmesinin ardından yaşadıklarını, ailesini ve futbola dair düşüncelerini anlattı. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:21
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, kulüp televizyonuna konuştu. Brezilyalı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Burada olduğum çok mutluyum. Bu fırsat bana verildiği için minnettarım. Büyük bir kulübü temsil edecek olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, hocamıza ve kendime çok güveniyorum. Bu sezon hedeflerimize ulaşabilmek için çok çalışacağız.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Takımımızda çok fazla tecrübeli ve iyi oyuncu var. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Burada herkes takım arkadaşının başarılı olması ve temelde takımın başarılı olması için çok çalışacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Diğer oyuncularla da sürekli diyalog içinde olmaya çalışıyorum. Dilimi geliştirerek herkesle çok fazla diyalog içinde olmak istiyorum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

İYİ ÇALIŞMALARIMIN KARŞILIĞINDA BURAYA GELDİM
O dönem beni isteyen başka takımlar da vardı ama ben Fenerbahçe'den teklif geldiğini duyunca buraya gelmek istedim. Türkiye'ye daha önce gelmiştim ve burada başarılı bir sezon geçirmiştim. O sezonun ardından Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak isterdim. O zaman mümkün olmadı ama ben çalışmalarımı en iyi şekilde devam ettirdim ve bugün bunun karşılığını aldım. İyi çalışmalarımın karşılığında buraya geldim. Çok mutluyum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

JORGE JESUS OYUNCUDAN EN İYİSİNİ ÇIKARTAN BİR HOCA
Gelmeden önce onunla da konuşmuştum. Zaten daha önce ona karşı oynamıştım. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Bu takımda herkesin öyle hissettiğini düşünüyorum böyle bir hocayla çalışma imkanımız olduğu için. Gerçekten oyuncudan en iyisini çıkartan bir hoca kendisi. Herkesten aynı şeyi istiyor. Gerçekten harika bir insan, harika bir teknik direktör. Hiç şüphe yok ki onunla bu sezonumuz güzel geçecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Futbol hayatında detaylar çok önemli. Her zaman detaylar fark yaratır. O yüzden böyle bir hocayla çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olmamız gerekiyor. Kendisi detaylara çok önem veriyor. Detayları sürekli bize açıklıyor. Neredeyse mükemmeliyetçi. Oyuncunun içinden daima en iyisini çıkarmaya çalışıyor. Hiç şüphe yok ki bu şekilde başarı gelecektir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Ofansif bir orta saha oyuncusuyum. Pas ve şut özelliğimin iyi olduğunu düşünüyorum. Vücudumu iyi kullandığımı, fiziksel anlamda iyi olduğumu düşünüyorum. Kendimi anlatmayı beceremem, genellikle sahada göstermeyi tercihe derim. Tabii ki eksik yönlerim var ama bunları giderebilmek için çalışmalarımı devam ettiriyorum. Sıkı çalışıyorum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI EN SIKI ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ
"Hedeflerimiz belli. Bu kulüp yarıştığı her turnuvayı şampiyon olmak için oynar. Biz de gerçekten çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmek için çalışmalarımızı en sıkı şekilde sürdürüyoruz.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Zor maç olacak her maç gibi. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bizim için rakibin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Kim olursa olsun çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz ki oynayacağımız bütün maçları kazanabilelim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Benim ailemde neredeyse herkes futbol kökeninden geliyor. Babam futbol oynardı, kendisinin sahip olduğu küçük bir takım vardı. Kardeşlerim futbol oynuyordu ve benim de farklı bir yol çizmem mümkün olmadı. Gremio'ya gerçekten çok erken yaşta girdim. Öncesinde futsal oynuyordum sonra sahada kendimi daha iyi hissettim ve bu şekilde devam ettim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

FUTBOL BENİM İÇİN AŞKI VE TUTKUYU TEMSİL EDİYOR
Böyle düşünmeyen bir oyuncu var mıdır bilmiyorum ama gerçekten bizler mesleğimizi yaparken çok fazla zorlukla karşılaşıyoruz. İnsanlar dışarıdan baktıklarında belki işimizin kolay olduğunu düşünebiliyorlar ama biz gerçekten çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ve kariyerimizde zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Futbola gerçekten aşığım.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Futbolcuların birçoğunun bu şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Futbol benim için aşkı ve tutkuyu temsil ediyor. Zaten futbol temelli bir aileden geliyorum ve bu şekilde büyütüldüm. Küçükken bir hediye alınacağı zaman istediğim tek hediye futbol topu olurdu. Hatta futbol topuyla yatardım. Futbol aşkıyla büyüdüm diyebilirim.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Çok aileci ve sakin biriyimdir. Evliyim, 2 çocuğum var. Ailem benim her şeyim. Hem mesleğimde hem de ailem için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Onlar benim her şeyim ve onlara ihtiyacım var. Dinine bağlı biriyim, sakin bir hayat yaşıyorum. Mesleğim gereği de çok fazla hareketli bir hayat yaşamamaya çalışıyorum.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

Zor bir meslek yapıyoruz. Eğer oğlum futbola aynı tutkuyu ve aşkı beslerse bundan mutlu olurum ve desteklerim. Tabii ki önceliği her zaman eğitim. Zaman gösterecek. Bu sezon da her sezon olduğu gibi zorlu olacak. Özellikle ülkenin en büyük takımında oynadığınız zaman gerçekten çok fazla büyük futbolcu oluyor ve her oyuncu da kendini göstermek istiyor. Forma rekabeti de her sezon zor. Herkes forma şansı bulabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'den itiraf geldi! "Teklif geldiğini duyunca..."

TARAFTARLARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR. BİZİ SONUNA KADAR DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ
Bana yapmış oldukları sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Onlara çok ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Biz bu sezon her şeyi kazanmak istiyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Çalışmalarımız da iyi bir şekilde gidiyor. Onlar stadyumu doldurup coşkulu bir şekilde bizi destekledikleri zaman hiç şüphe yok ki itici bir güç olacaklar. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

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