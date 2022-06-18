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Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Antwerp'e transfer oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hollandalı yıldız Vincent Janssen, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer oldu. Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 18:15 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 01:16
Fenerbahçeli eski futbolcu Vincent Janssen Antwerp'e transfer oldu

Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey forması giyen Vincent Janssen, Royal Antwerp'e transfer oldu.

Belçika ekibinden yapılan açıklamaya göre, Hollandalı oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başarılı oyuncu daha önce Almere City, AZ Alkmaar, Tottenham ve Fenerbahçeforması da giymişti.

Tecrübeli golcü geçtiğimiz sezon Monterrey formasıyla çıktığı 29 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı.

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